去日本旅行的時候，有想過面前的建築物，如果由上空俯瞰會看出甚麼形狀嗎？今次《香港01》旅遊記者帶大家換個角度，在日本上空遊走9個人氣景點，部分更身處京的鬧市！

不知大家去東京途經日本橋時，有沒有發現哪裡有很多西洋風的建築物？除了《半澤直樹》裡曾經出現的日本橋三井本館之外，還有悠久歷史的日本銀行本店舊館，從上空俯視會更看出一個與銀行有關的字！另外，大阪最高的摩天大樓阿倍野HARUKAS的天橋，又藏著甚麼秘密？

👇👇即看9個高空俯瞰更有意思日本景點👇👇

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同場加映：居日外國人熱數16個文化衝擊

近日Twitter上有網民發起討論，向曾經在日本居住或旅日經驗的外國人提問：「來到日本之後，最令你驚訝的地方是甚麼？」帖文一出，隨即吸引很多外國人留言。有人認為日本人不懂變通的性格令他無法理解，也有人表示來日後才發現酒都可以無限暢飲，還有24小時營業的ATM竟然會「放假」？

👇👇按下圖看外國人眼中的日本文化衝擊👇👇

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做事不變通？還在用FAX談公事？即看全文：日本人仲用Fax機？ATM竟然會放假？居日外國人熱數16個文化衝擊！