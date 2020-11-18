觀賞香港紅葉不一定要山長水遠入元朗大棠，市區都有不少坐巴士和港鐵就能到達的賞紅葉地點，以下介紹6大勝地，主要以公園為主。《香港01》旅遊記者直擊將軍澳紅葉轉紅實況，相信深秋的紅葉風景會更震撼。

位於將軍澳寶琳站旁的景林邨中央公園，每逢秋冬都會有紅葉添上秋意，除了大家熟悉的楓香，更有兩旁種滿大花紫薇的小徑，為這裡送上獨特的秋色，點擊圖片教你走進這片秋色之地 👇👇

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大花紫薇是本港常見樹種，因盛產於印度而被稱為「印度之光」。呈大塊橢圓形的樹葉是大花紫薇的特徵，而這些樹葉在秋冬中會轉棕紅色脫落。欣賞著樹上綠中帶紅之際，也踩到沙沙作響的枯葉，點擊圖片睇將軍澳紅葉美景 👇👇

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香港常見的「紅葉樹」有烏桕和山烏桕、嶺南槭、野漆和楓香等，每逢秋冬樹葉轉紅，增添秋意。雖然在本港賞紅葉不及日韓台震撼，種植較零散的紅葉樹種卻令大家欣賞到獨特的「萬綠叢中一點紅」風景，點擊圖片睇市區賞紅葉6大地點推介 👇👇

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🍁🍁🍁 同場加映：香港紅葉2020｜大棠/城門水塘6大打卡好去處 青衣公園睇落羽松 🍁🍁🍁

而根據記者直擊，大棠楓香林已有少部分楓香已經逐漸變色，頗有秋意。本港其實有不少近郊紅葉勝地，主要觀賞楓香及落羽松，而且十分易到，點擊圖片睇6大紅葉勝地 👇👇

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