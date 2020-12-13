要睇日落靚景，不一定要過海去中西區，九龍及新界都有不少海邊好去處，看到浪漫動人的日落景緻。《香港01》旅遊記者整理6大碼頭看日落地點，其中一個隱世秘境在秋天更有黃金蘆葦草，讓大家有多個散心放空的地方。

提起鯉魚門，大家是否只想到食海鮮？原來這裡是欣賞日落美景的隱世好去處之一，3大打卡位隱藏在鯉魚門三家村之中，秋冬更有絕美黃金色蘆葦草，點擊圖片睇鯉魚門三家村4大打卡位 👇👇

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除了鯉魚門三家村，本文亦為大家推介多個碼頭日落好去處，位置由鯉魚門三家村至屯門都有，總有一個地點近你屋企！這些碼頭及海濱公園大多遠離港鐵站，不過跟著記者教大家搭巴士到達其實都很方便！點擊圖片睇睇6大碼頭日落靚景推介 👇👇

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🌄🌄🌄 同場加映：教你去海中心公園、天空之鏡、西環泳棚｜西區5個最佳日落打卡位 🌄🌄🌄

西區海旁至西環碼頭一帶，一向是港人假期休憩和睇日落的熱點，而近年政府積極發展西環海濱，令當區有更多地方成為假日好去處。以下介紹順序是根據各景點的地理位置，由東至西邊，方便大家話行就行 👇👇

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