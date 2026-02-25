千島湖行山路線｜趁著天氣涼爽去行山就最適合不過！新界大欖涌水塘有「小千島湖」之稱，景色壯闊，而且新手都可以輕鬆登頂！《香港01》「好食玩飛」整合千島湖新手行山路線、交通、打卡位詳情，即看下文！



千島湖行山路線｜屯門大欖涌水塘路線 新手3小時輕鬆行 附交通

延伸閱讀：行山8條水塘路線啱新手 古洞睇心形天空之鏡 去港版千島湖打卡

（資料圖片）

千島湖行山路線：大棠楓香林 --> 千島湖清景台 --> 掃管笏村 --> 屯門/元朗

相信大家對「千島湖」也不會感到陌生！「千島湖」位於新界西北大欖涌水塘，因為水塘中有多個小島，在水塘儲水後，便會出現有如千島的湖光山色。千島湖清景台的路線較多平坦路線，算是新手友好的初級路線，不過要看到壯闊和震撼的千島景貌，就必須從高處往下看。

千島湖（資料圖片）

通常登上千島湖清景台，都會由大棠起步，冬季去更可以欣賞楓香紅葉。不過要留意，上千島湖一段路徑沙漠化嚴重，最好穿抓地能力足夠的鞋。沿路有遮擋的樹蔭不多，暴曬機會很高，所以一定要做足防曬，並帶備足夠的水。

延伸閱讀：大棠紅葉2022轉為極紅！附大棠紅葉交通/打卡貼士 歎屯門美食

冬季去可以欣賞楓香紅葉（資料圖片）

千島湖行山路線｜前往方法

要到千島湖清景台，主要有掃管笏村出發及大棠山道出發兩條路線。記者推介以大棠山道作起點，因為可以先欣賞大棠楓香林的紅葉，再前往千島湖清景台。

於朗屏站乘港鐵接駁巴士K66號，於大棠山路下車或於元朗乘九巴68R，到大棠山道。由楓香林至千島湖清景台出發大概要46分鐘，沿途也有值得打卡靚位！



（資料圖片）

千島湖行山路線｜行山路線

在大棠山道起步行，中間會經過大欖自然教育徑及石橋，這段路初段較平坦，非常易行，看到指示牌之後開始上石級，起初都是舖得完好無缺的石級，行到中途接上沙漠化的泥地。

路況一轉又步下幾級樓梯，行至樓梯盡頭便到達有過百年歷史的大棠伯公廟。廟外有威武的赤兔像，是關聖帝君坐騎，大家千萬不要騎坐或沾污。

（資料圖片）

繼續沿泥路行，沿途會遇到突起的樹根，大家要小心絆倒，看到電塔後小心行上巨型大石級，因石級沙石流失嚴重，如果提腿不足就會絆倒。

經過巨型電塔底後便到達千島湖清景台，大家不要忘記與「千島湖清景台」的指示牌打卡！

+ 26

千島湖行山路線｜千島湖清景台

看到「千島湖清景台」的指示牌繼續行便到達千島湖清景台，港版千島湖是大欖涌水塘中有多個島嶼所形成的風景。緣於大欖涌水塘原址是丘陵河谷，儲水後就出現有如千島的湖光山色。

（資料圖片）

在千島湖清景台可以180度俯瞰千島湖，打卡一流！啟用以來吸引大量登山客，多位藝人都有去打卡，包括劉嘉玲、三嫂戚美珍、模特兒梁諾妍及曾淑雅等等。

不過記者溫提有些人會到千島湖清景台下方的石塊打卡，包保無任何事物遮擋，但那條斜路不是新手能夠挑戰的，大家還是留在觀景台打卡吧！

+ 6

千島湖行山路線｜千島湖清景台離開方法

在千島湖清景台打完卡，大家可以原路折返往大棠方向離開。或者往黃泥墩水塘方向的路線離開，首次踏入掃管笏村偶遇可愛小山羊！

+ 13

香港千島湖行山路線

路程：約9公里

需時：約3小時

交通：（於大棠出發）於朗屏站乘港鐵接駁巴士K66號，於大棠山路下車或於元朗乘九巴68R（特別線）；（於屯門出發）於屯門站乘 43號小巴，於掃管笏站下車。



備註：如果你一早打算先到大棠楓香林打卡一番，最好帶備足夠乾糧，在楓香林的長椅上邊賞楓邊享用簡單一餐；如果想享受比較接近大自然的行山路線，千島湖這條路線或許不是最佳路線，因為石屎路佔的比例很多，沿途風景不算多，而經常出現要排隊在清景台打卡的情況。

