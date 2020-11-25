新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反覆，近來更開始爆發第四波感染，市民為求自保，除了外出戴上口罩外，更會經常使用濕紙巾及搓手液清潔及消毒，市面常見的日本牌子除菌濕紙巾，究竟哪款效果最好？

日本女性雜誌《LDK》最近選取市面上18款不同牌子的除菌濕紙巾，並分為「無酒精除菌濕紙巾」、「酒精除菌濕紙巾」及「消毒濕紙巾」三大類：

TYPE 1：非酒精型除菌濕紙巾 成分溫和，建議可用作清潔雙手和皮膚。即使不含酒精亦能有效除菌，小朋友也可以安心使用。 TYPE 2：酒精型除菌濕紙巾 含有酒精成分的除菌濕紙巾，特點是有效消毒及乾燥速度快，主要用來清潔身邊常用物件。雖然也可以用來清潔雙手，惟對酒精敏感的人士要盡量避免使用。 TYPE 3：消毒濕紙巾 適合用於烹調食物、照顧長者及兒童前，需要徹底消毒手部的人士。

《LDK》的評測團隊針對各款牌子除菌濕紙巾的除菌度、去污度、用後感及水份含量等進行評分，實際的評測標準如下：

【TEST 1：除菌去污度】先後用各款除菌濕紙巾和實驗試紙在一塊塗滿細菌的板上擦拭，然後在濕紙巾和試紙上進行細菌培植，觀察兩者的細菌數量。測試去污度時，將螢光劑塗抹在板上，將各款除菌濕紙巾對折向同一方向擦拭，再以儀器觀察殘餘的螢光劑量。 【TEST 3：用後感】收集讀者意見進行評分。 【TEST 4：水份含量】將除菌濕紙巾從包裝取出後直接放入儀器湔試水份含量。

當中有不少都是香港人熟悉的品牌，包括AEON自家品牌「TopValu」、無印良品、Biore、獅王「KireiKirei」系列等。其中，無印良品的濕紙巾因為去污力度較弱，在酒精除菌濕紙巾類中只排第8，想知哪款獲得最高評分？即按下圖看三大類別完整排名及評分！👇👇👇

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