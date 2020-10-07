不少人放假都喜歡去IKEA參觀，尋找室內空間設計的靈感，不過在偌大的展場裡，商品數量多不勝數，如何才能買得精明？日本節目《サタデープラス》最近找來生活雜貨專家推介15款IKEA必買家居雜貨，讓你在琳瑯滿目的商品中一下找出隱藏好物！

（《サタデープラス》截圖）

IKEA的商品款式設計簡約實用又多元化，加上親民的價位，想入手家居好物的話必會到此一遊！日本節目《サタデープラス》早前請來生活雜貨專家森井由佳，向觀眾們推介了15款IKEA「不買會後悔」的超人氣商品！

日本生活雜貨專家森井由佳是IKEA資深用家。（《サタデープラス》截圖）

IKEA用家資歷長達25年的森井小姐尤其對雜貨情有獨鐘，今次她推介的商品類型涵蓋收納、廚房用品和家居小物等，實用之餘價錢亦不算貴，大部份都可以在香港找到，有款更只售港幣$14.9！奪冠的這款矽膠蓋如何取代保鮮紙，減少製造垃圾更環保？

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日本綜藝節目《教えてもらう前と後 》近日公佈了日本無印良品2020上半年度的最暢銷商品Top 5，多款零食及即食食品均有上榜，而且全部都可以在香港買到！👇👇即按下圖看5大暢銷商品及介紹👇👇