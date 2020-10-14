香港新型冠狀病毒（COVID-19）疫情反覆，再有多宗源頭不明個案，令人擔心出現第4波疫情爆發。市面上不少餐廳都做足防疫措施，包括在餐枱上使用隔板減低對座飛沫傳播的機會。日本理學研究所於10月13日發表最新研究，團隊使用全球最快的超級電腦「富岳」進行模擬實驗，假設4人聚餐而又沒有戴上口罩交談，被鄰座飛沫濺到的機會比起對座更高，也即是更易中招！

根據日本理學研究所的最新模擬實驗指出，原來在餐廳吃飯時，比起對面座位噴出的飛沫，被鄰座飛沫濺到的機會高出5倍之多！同時，超級電腦亦比較了外科口罩、透明面罩和透明口罩的飛沫傳播實驗，結果如何？👇👇即按下圖看超級電腦「富岳」的模擬實驗結果！👇👇

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隨著步入冬季，天氣會逐漸變得乾燥。團隊就室內濕度與飛沫擴散之間的關係，進行了一次模擬實驗。結果發現，室內濕度愈低，飛沫就更容易擴散？而最佳濕度又應該保持多少才是最好？👇👇即看超級電腦實驗結果！👇👇

除此之外，日本早前有電視節目請來醫生提醒大家在超市也要注意防疫，除了要戴上口罩，醫生更建議大家可以做齊以下5步，減低感染風險，在超市購物時就可以更加安心。👇👇😷即按下圖睇5招超市防疫法😷👇👇

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同時加映：日本醫生教20秒通鼻塞體操

每逢轉季，患有鼻敏感的人士都會飽受鼻水狂流、鼻塞等問題困擾。日本節目《名医のTHE太鼓判！》找來耳鼻喉專科醫生教大家做「通鼻塞體操」，動作非常簡單，只需維持20秒即有效減輕鼻塞問題，鼻敏感人士必學！👇👇即睇「通鼻塞」動作教學！👇👇