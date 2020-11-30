周末約閨密去邊好？原來荔枝角公園隱藏一個迷你「愛麗絲夢遊仙境」花園，位置隱秘，走希臘風的小花園處處都是影相打卡位！《香港01》旅遊記者精選美孚至荔枝角一日遊5大好去處，包括隱世白色小屋花園、D2 Place夢幻雪景、仿真溫泉、文青最愛的bagel小店「LUNGO」、體驗手工陶藝！

【第一站】🌷📸希臘風隱世打卡景點@荔枝角公園

香港都有希臘風絕美打卡景點！美孚站附近、中式庭院風格的荔枝角公園有個隱世花園，被譽為迷你版的「愛麗絲夢遊仙境」。花園內有一座藍白色小城堡、唯美浪漫風的白色鞦韆椅，亦有大量五顏六色的花草、白色拱門等，猶如置身歐式庭院中。想知隱世「愛麗絲花園」位置、前往路線，按下圖即睇😍😍👇

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荔枝角公園 地址：九龍荔枝角荔灣道1號 交通方法：港鐵美孚站平台花園G出口

【第二站】🥯自家製bagel小店@LUNGO

九龍灣自家製bagel小店LUNGO在荔枝角開分店，店內的裝修走復古簡約風，以淺木色最主，樓底高，大量復古風吊燈使用黃光，營造溫暖又柔和的空間。LUNGO主打各款bagel、全日早餐，價錢40元、50元已有交易，較受歡迎的有蜜糖芥末bagel，外皮香脆裏面軟熟。點下圖即睇打卡位、人氣推介😋👇👇

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LUNGO 地址：荔枝角福華街571號曉悅地下2號舖 營業時間：星期一至星期日 10:00 - 22:00

【第三站】❄️打卡冬日浪漫雪下「溫泉」、「雪國天梯」@D2 Place

今年聖誕無得飛日本唔緊要，D2 Place有得體驗冬日限定的露天溫泉、白茫茫一片的雪國天梯最適合打卡，特定時段更有飄雪。除了冬日浪漫雪景，D2 Place更打造像真度高的室內澡堂，浴池的大型富士山壁畫超吸睛，處處都是打卡位！點下圖即睇多個打卡位、如何有機會玩小遊戲😍👇👇

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《荔湯物語》活動 「荔の湯」 日期：2020年11月28日至2021年1月3日（逢星期一暫停開放） 地點：D2 Place 二期地下The Garage 「雪の泉」 日期：2020年11月28日至2021年1月3日（逢星期一暫停開放） 地點：D2 Place 一期天台花園

【第四站】😚體驗手作陶藝工作坊@kanvas

想體驗文青們的慢活節奏？不妨試試與好友體驗手作陶藝，嘗試拉坯、手捏陶器，亦販售製作好的陶器。有興趣的話還可以報名恒常課程，當作減壓。拉坯體驗主要體驗拉坯創作陶器，親自完成修坯及上釉的工序；手捏陶器則是用手捏方式製作陶器，或者小圓碟、陶瓷標籤。想知詳情、價錢，點下圖即睇陶器作品😍👇👇

kanvas 地址：荔枝角青山道485號九龍廣場 網站：https://www.kanvashk.com/ Facebook：https://www.facebook.com/kanvashk

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😍📸 同場加映：新界5條靚景新手行山路線 河背水塘港版竹林小徑、下白泥睇日落

天氣開始轉涼，又到了行山郊遊的好時節喇！想輕鬆行山影相打卡？不妨試試這5條新手靚景路線，全部都輕輕鬆鬆，3小時左右就行得完，沿途仲有多個絕美打卡位。無得飛日本都見到竹林小徑！點下圖即睇哪些新手必行路線

💦💦💦河背水塘💦💦💦 路線：元朗 --> 河背村 --> 家樂徑 --> 河背水塘 路程：約5公里 預計時間：約2小時 起點：元朗泰衡街乘搭71號小巴至總站河背村 終點：沿原路折返河背村

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