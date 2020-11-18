坪洲一日遊5大好去處　純白cafe歎$22手工蘋果酥、二手雜貨店尋寶

去離島玩每次都去長洲，太悶了！其實寧靜的坪洲不失為一個享受慢活的好去處。除了「坪洲名物」蝦多士外，坪洲還有不少美食、打卡位，週末不妨來個慢活一日遊。《香港01》旅遊記者規劃坪洲一日遊5個好去處，包括新開文青咖啡店、前身為牛皮廠的秘密花園、二手雜貨店、一小時行山路線，以及DIY彩瓷體驗。

【第1站】週末開業二手小店尋寶@陸日小店

坪洲永興街一間由居民開設的二手雜貨店「陸日小店」，黃色閘門非常顯眼，這間小店周六日才開門營業，小心別摸門釘！小店主要收集二手相機、鐘錶、玩具、小型家具等，亦有一些懷舊物品，例如打字機、唱碟機等，大部分是店主們從世界各地收集回來的小物。生命麵包都可以變做燈飾？按下圖即睇小店環境及收藏🤩👇👇

+ 2 + 2 + 2

陸日小店 地址：坪洲永興街27號地下 電話：9864 3014

【第2站】兩小時體驗親自繪畫彩瓷@坪洲超記瓷器

喜歡藝術的朋友不要錯過彩瓷工作坊！1975年開業的超記瓷器提供釉上彩瓷工作坊，參加者可以親手彩繪瓷器，工作坊進行兩小時，每人可獲一隻杯或一隻碟，成品燒完後等約兩個星期就可取回。按下圖即睇收費、工作坊時段、彩瓷作品😍👇👇

坪洲超記瓷器 地址：坪州永興街7號地下（匯豐銀行側） 預約電話：9193 8044

【第3站】純白文青cafe主打手工酥餅@Island Table Grocer Café

新開純白文青風咖啡店Island Table Grocer Café，主打咖啡、手工酥餅、芝士蛋糕等輕食，招牌蘋果酥、自家製檸檬特調梳打就最受歡迎。店內裝潢以白色、原木色系做主調，配上綠色植物、乾花等擺設，不失為周日休閒慢活的選擇。想知邊度是最佳打卡位？按下圖即睇🥰👇👇

+ 2 + 2 + 2

Island Table Grocer Café 地址：坪洲坪洲永興街9C號地舖 電話：從缺

【第4站】巷弄中隱藏藝術空間@坪洲「秘密花園」

永安街巷弄中有個隱密的「秘密花園」，前身是牛皮廠，更是三級文化古蹟，現在搖身一變成藝術裝置花園。穿過昏暗、佈滿塗鴉的走廊後，原來別有洞天！花園內有不少廢物製成的藝術品，例如破掉的單車輪胎、籃球框、紙杯等。花園內隱藏一間民宿及古董雜貨店，民宿對外還有一個小花園，種滿花草，更有懷舊的跳飛機。按下圖即睇前往路線、藝術裝置、打卡位😎👇👇

+ 3 + 3 + 3

牛皮廠 Secret Garden 地址：坪洲永安街21D（牛皮廠）

【第5站】一小時輕鬆登山睇黃昏@手指山

喜歡運動和行山的朋友，不妨花一小時輕鬆簡單的手指山睇風景！作為島上的最高點，登上手指山的最頂點可以飽覽青馬大橋、迪士尼景色，最遠更可以望到愉景灣景色。如果想睇日落的話，不妨在最高處沿著樓梯下山時，在「天涯海角」亭睇日落美景。按下圖即睇前往路線、風景👇👇

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍 同場加映：馬鞍山昂平高原行山6大打卡位 黃翠如連詩雅都去 賞芒草睇日出 😍😍

秋冬想睇芒草可以去馬鞍山昂平平原，靚靚芒草吸引不少港人前往打卡，連藝人黃翠如、連詩雅、陳自瑤都相約一齊行昂平！其實馬鞍山徑沿路都有不少打卡位，仲有不少牛牛四處走動，其中有間礦工cafe兼探索館仲可以食礦石造型曲奇、山水豆腐花等。按下圖即睇6大打卡位👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知昂平睇日出有幾正，立即點擊內文👉👉馬鞍山昂平高原行山6大打卡位 黃翠如連詩雅都去 賞芒草睇日出