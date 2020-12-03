每次去閒逛當地的便利店時，看見貨架上琳瑯滿目的「日式便當」，總是會心思思想品嚐一下？不少日本人平時都會貪方便而購買便利店便當解決三餐，不過如果連續吃100天便利店的食物，又會發生甚麼事？

（《鬼滅之刃》劇照）

最近，一位日本美食Blogger「SHINGEKI」就決定要挑戰「連續100日只吃便利店便當」的生活！在這100天裡，他主要的「食物來源」就是來自日本四大著名便利店：7-11、Lawson、Family Mart和MINI STOP的便當。後來，他在Twitter上分享了這100天以來的心得，除了品評哪間便利店的便當最好吃，哪間包裝最貼心等等，更紀錄低自己身體和心理發生的變化，引來超過17萬網民讚好及分享！

👇👇按下圖看「連續100日只吃便利店便當」心得及驚人發現👇👇

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有其他網民看完「SHINGEKI」的分享之後，也表示：「幾年前不再自己整便當，三餐裡有兩餐吃便利店便當，結果身體檢查時發現膽固醇暴升，重新開始自己整便當後，膽固醇暴爆降，所以真的不能持續啊（很簡單的人體實驗）」雖說便利店真的很方便，但是也要注重飲食均衡，不然身體會出現奇怪的毛病！

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同場加映：日本竟然發現「天災絕緣地」？

日本向來是個天災頻繁的國度，去旅行時除了要為行程做足準備，還要注意地震、颱風、暴雪、豪雨甚至是火山爆發的消息，而當地人為避免天災對民生經濟造成嚴重影響，防災工作一直不得不做足萬全準備。面對著無情的災害，有人會問難道日本這麼大，就沒有一個地方是安全的？近日，有日本節目調查發現，原來真的有一個與天災絕緣的地方！

👇👇即按下圖看節目調查內容！👇👇

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節目又訪問當地居民及查找與天災絕緣的原因，即看全文：日本發現「天災絕緣地」！32年地震颱風全倖免、新冠肺炎零確診？