日本一艘載有52名小學生及10名教職員的渡輪於11月19日意外觸礁沉船。在船隻完全沉沒之前，他們的逃生時間僅剩最後「黃金十分鐘」。幸運的是，事件最後沒有造成任何人命傷亡。而在面對生死關頭，這群小學生竟做出令身邊所有大人都驚訝的舉動？

（日本電視台截圖）

日本香川縣高松市海上保安廳於11月19日上午接獲救援請求，內容是一艘渡輪因撞上不知名障礙物導致海水倒灌，而船上載有準備出發去秋季旅行的52名小學生及10名教職員。當時船身更已經開始向下沉沒，情況非常危急。👇👇即按下圖看完整事發經過👇👇

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同場加映：東京地下鐵指示暗藏貼心設計

到日本旅遊的你一定試過，在偌大複雜的地下鐵線路之間迷失方向。別說是我們這些外國旅客，其實就連很多日本當地人都搞不清。近日，日本Twitter瘋傳一張東京Metro地鐵的出口圖片，仔細留意會發現，原來東京Metro地下鐵每個出入口上的路線標誌排序其實全部都不一樣，究竟這些標誌背後有甚麼秘密？

👇👇即按下圖看5個你不知道的東京鐵路冷知識👇👇

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