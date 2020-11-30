日本向來是個天災頻繁的國度，去旅行時除了要為行程做足準備，還要注意地震、颱風、暴雪、豪雨甚至是火山爆發的消息，而當地人為避免天災對民生經濟造成嚴重影響，防災工作一直不得不做足萬全準備。面對著無情的災害，有人會問難道日本這麼大，就沒有一個地方是安全的？近日，有日本節目調查發現，原來真的有一個與天災絕緣的地方！

日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》近日就一些從來沒有人證實過的說法進行調查，其中一項就是「平成年代之後，從來沒有天災降臨的『天選之地』是否真實存在？」

（圖片來源：《水曜日のダウンタウン》截圖）

節目工作人員於是利用撇除法，刪去從平成年代（1989年）至今32年間，曾發生火山爆發、地震、暴雨等天災的行政區，最後發現「天選之地」竟然不只一個。其中最具代表性的，就是岐阜縣一個人口只有三千多人的地區，竟然將近32年來都沒有發生過嚴重的自然天災！加上近日日本新冠肺炎疫情持續反覆，單日最多新增超過2,000個病例，但這個地方卻仍能保持「零確診」！背後原因是甚麼？👇👇即按下圖看節目調查內容！👇👇

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同場加映：東京地下鐵指示暗藏貼心設計？

日本網民momo（Twitter@mm_fashiongram）早前發帖文指，東京Metro地下鐵出入口的指示牌上，原來藏著「知道後就會覺得很方便」的貼心設計！仔細留意會發現，東京Metro地下鐵每個出入口上的路線標誌排序其實全部都不一樣，這些標誌背後有甚麼秘密？

（Twitter@mm_fashiongram）

👇👇即按下圖看5個你不知道的東京鐵路冷知識👇👇

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山手線原來不是循環線？即看全文：東京地下鐵指示暗藏貼心設計！5個鐵路冷知識東京人都未必知道