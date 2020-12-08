東京深夜食堂年中無休27載　老闆日睡3小時開店：做到動不了為止

日劇《深夜食堂》描述一間僅在深夜營業的居酒屋為背景，看似毫不起眼的小巷食堂，卻有著一股治癒人心的魔力，化解每位來店客人懷著的不安和困惑。在現實生活中，東京墨田區一間經營超過半世紀的老店，堅持在深夜一時開店，風雨不改背後只為一個暖心原因。

日本綜藝節目《たけしのニッポンのミカタ！》不時會發掘當今社會上發生的大小事，進行深入調查和追蹤。最近，節目工作人員深夜走訪東京墨田區一間叫「菊屋（キクヤ）」的餐館，並跟拍老闆一天的生活，看看傳說中的「深夜食堂」是否真實存在？

《たけしのニッポンのミカタ！》

接近凌晨一時半，節目特派員到達餐廳門外，發現仍然是一片漆黑，似乎還未開始營業。過了一會兒，店內突然亮起微弱的燈光，老闆竹之內先生隨即拿著暖簾走出來，並準備掛在門前，開始一天的工作。

《たけしのニッポンのミカタ！》

竹之內先生今年已經79歲，61年前繼承父親的餐廳，成為「菊屋」第二代老闆。「菊屋」原本是由竹之內先生與妻子一起經營，當時的營業時間是上午五時至晚上九時。但是當妻子在27年前過世後，竹之內先生慢慢開始改為在深夜營業。👇👇

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27年來，竹之內先生堅持每日只睡三小時，年中無休地打開餐廳的大門，為的只是那些在深夜拼搏工作的都市人可以暫時放下生活的重擔，享受輕鬆喝酒、吃飯的時間。

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