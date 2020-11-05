錯過一天，可能就已經永遠無法彌補。日本綜藝節目《家、ついて行ってイイですか》在兩年前曾經跟拍50多歲的日本大叔清水宣教，他為了患癌妻子花了5千萬日圓買下別墅，惟妻子無法趕上新居入伙便已去世。兩年後，節目工作人員偶然重遇清水先生，更參與了他兒子的婚禮，途中清水先生竟因兒子一句話而感動嚎哭......

（《家、ついて行ってイイですか》截圖）

日本綜藝節目《家、ついて行ってイイですか》兩年前曾跟拍54歲日本大叔清水宣教，他是個普遍的上班族，為了妻兒有更好的生活環境，他毅然花了5千萬日圓購入一所單棟別墅。結果，背負著「地獄房貸」而買下房子的清水先生，妻子卻一天也未能住進新居，背後的真正原因令人心酸。👇👇按下圖看清水先生的故事👇👇

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之後過了兩年，節目突然收到清水先生的電話，原來是他的兒子要結婚，在儀式期間，清水先生帶著亡妻的照片一同見證，而兒子在婚禮上的感言更令他哭不成聲。👇👇即按下圖及影片，看看清水先生兒子說了甚麼👇👇

親眼見證兒子踏入人生另一階段，相信清水先生也能放下心頭大石，而清水太太在天上也應該感到很欣慰。想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：《鬼滅》和服暗藏角色命運？

《鬼滅之刃》在日本的人氣勢不可擋，掀起的熱潮更持續蔓延到世界各地。在過去的萬聖節，就有不少人穿上《鬼滅》角色相同的和服，精心裝扮成「炭治郎」和「禰豆子」等人氣角色登場。不過你又知不知道，原來一眾主要角色的和服花紋背後，原來隱含他們在劇中面對的命運？？👇👇按下圖看5大角色的和服花紋含意👇👇

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