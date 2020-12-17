一個疫情令全球幾乎停擺，航空公司更是一間接一間停飛。飛不到之下，港人突然全民愛行山，由BB級到中高難度路線，簡直全家總動員出動！Yahoo搜尋公佈的2020「10大熱搜行山路線」排行榜，你又行過當中幾多條路線？

疫情下大家無法外遊，各大山頭就旺過旺角。Yahoo搜尋公佈2020年「10大熱搜行山路線」排行榜，當中有不少路線都是近年大熱行山路線，例如千島湖、龍脊、鶴咀路線等，絕大部分更是簡單易行的短途路線，當中有幾多條你都行過？點擊圖片睇搜尋排名 👇👇

《香港01》旅遊記者曾去過「10大熱搜行山路線」中有幾條BB級路線或介紹過一些上榜路線，點擊可睇各路線詳細介紹 👇👇

+ 26 + 26 + 26

【第3位千島湖路線】大棠千島湖行山路線 秋冬紅葉打卡 順路屯門歎美食｜懶遊包#5

【第4位鶴咀路線】實試鶴咀易行路線賞13大靚景 兼歎筲箕灣東大街美食｜懶遊包#4

【第6位城門水塘路線】城門水塘行山6大打卡位 白千層/大草原/石澗靚景 全程平路易行

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

📸📸📸 同場加映：鯉魚門石礦場芒草秘境20分鐘行到 推介3大日落打卡位｜懶遊包#6 📸📸📸

雖然鯉魚門石礦場路線並沒有登上熱搜榜，但其實這裡亦可以是魔鬼山路線的其中一個起訖點。盡是巨型石塊的石灘、殘破石屋、削了大半的石山……點擊圖片睇日落靚景相 👇👇

+ 12 + 12 + 12

點擊全文睇詳細路線介紹及附近美食推介 👉👉鯉魚門石礦場芒草秘境20分鐘行到 推介3大日落打卡位｜懶遊包#6