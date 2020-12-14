在2020年以前，從來沒有覺得自己與日本的距離這麼遠。在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情之下，香港人今年沒法「回鄉」探望最愛的日本美食和絕美的自然景色，在想著下次再去必訪清單的同時，卻有很多著名的景點和地標已經悄悄消失，再沒有「下次」，實在令人惋惜。

大阪地標河豚店不敵新冠疫情結業，巨型河豚也要忍痛向大眾說再見。（CR twitter@sorasuki_san）

2020年，日本各行各受到新冠肺炎疫情重創，經營環境大受打擊，尤其是部分以外地遊客為收入來源的酒店業、飲食業和零售業更是陷入苦戰。「哪間著名的旅館宣佈停業」、「老店難敵疫情被逼閉店」等等的消息，在這一年似乎從未中止。以下這15個地方，當我們可以重新再去日本時，已經成為絕響。👇👇

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2020年日本結業的店舖和消失景點當然不止以上15個，很多名不經傳的老店、咖啡廳或者小食店，在今次疫情打擊下亦難獨善其身。唯有希望疫情早日過去，讓大家可以重新再到日本，尋回喜歡的小店享受旅遊的時光。

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同場加映：衝擊港人的22個日本文化

在新型冠狀病毒（COVID-19）影響下，相信你和我都非常想念在日本欣賞美景、歎美食和隨意在路上閒逛的美好時光。「返鄉下」的次數多了，對於一些日本特有的文化似乎變得「見怪不怪」，但回憶起來，不知你又記不記得初次遊日感受到最大文化差異是甚麼？

👇👇即按下圖看衝擊港人的22個日本文化👇👇

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日本人為何第一次見就問對方年齡令人超尷尬？即看全文：食拉麵「雪雪」聲已過時？跪地是日常？衝擊港人的22個日本文化