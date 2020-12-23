深水埗今年有不少文青小店進駐，包括文青咖啡店、藝文小店等，令予人老舊社區感覺的深水埗增添不少文化氣息。《香港01》旅遊記者規劃深水埗文青一日遊，包括睇《反斗奇兵》玩具展、日系精品雜貨店、站立式咖啡店等。

【第一站】🎯反斗奇兵精品玩具展打卡@《反斗奇兵》展

大家是否《反斗奇兵》的粉絲？深水埗多元概念展覽場地PLAYMAXX近日舉辦《反斗總動員》展覽，展出多款《反斗奇兵》精品玩具，包括不同主題造型的TOY STORY水晶球、絕版LEGO系列、扭蛋玩具、公仔玩偶等。想影相打卡的話可以與巨型飛船佈景板鬼馬合照！點下圖即睇展覽有甚麼睇😍😍👇

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REACH FOR THE SKY CARNIVAL @ PLAYMAXX 地址：九龍深水埗南昌街100號地舖 日期：2020年12月10日至2021年1月3日 開放時間：12pm-8pm

【第二站】☕簡約風站立式咖啡店@Press The Button

Press The Button店面非常細，店內只得三個企位，店外就有一張白色長椅，設計簡約有格調。Press The Button主打手沖咖啡，冷萃咖啡亦深受歡迎。點下圖即睇店內外的打卡熱點、咖啡推介☕👇👇

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Press The Button 地址：深水埗基隆街132A號地舖 營業時間：星期一至日 12:30pm-7pm

【第三站】日系精品雜貨店@Midway Shop

Press The Button旁邊的Midway Shop是一間日系精品雜貨店，店內的精品雜貨都是店主們在旅遊途中帶回來的東西，充滿故事性。由廚具、餐具到信紙文具、香薰蠟燭等都有得賣。店內不時會舉辦小型展覽，文青們週末不妨去看看。點下圖即睇店內壞境、商品🤩👇👇

Midway Shop 地址：九龍深水埗基隆街132B地下舖 營業時間：星期二至星期日 1pm-7pm（逢星期一休息）

【第四站】😋☕簡約日系cafe必試爆餡吐司@Kokoni Coffee

基隆街日系咖啡店「Kokoni Coffee」，店內外的裝修運用淺木、純白及水泥灰色，樓底非常高，空間感十足。「Kokoni Coffee」是寵物友善咖啡店，除了提供寵物玩樂區域外，還提供狗狗餐單。招牌爆餡吐司用紙盒裝起最「IGable」，鰻魚eggdrop、牛肉eggdrop最有人氣！點下圖即睇環境、美食、咖啡推介☕👇👇

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Kokoni Coffee 地址：深水埗基隆街156號地舖 電話：從缺

【第五站】【第五站】📸蔣雅文香港街頭主題奇幻相展@《浮游》（Floating）

移居台灣的藝人蔣雅文回港舉辦攝影展！是次攝影展名為《浮游》（Floating），展覽的相片記錄她今年年初在香港街頭遊走時隨手所拍下的香港。她大膽使用實驗性拍攝手法，刻意破壞底片感光圖層，出來的相片五顏六色、光怪陸離，看似褪色，又像已經變質，同時亦充滿個人對這個城市的感情色彩。點下圖即睇攝影展作品、地點、詳情📸👇👇

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《浮游》 日期：2020年12月26日至2021年1月17日 時間：中午12時至晚上7時 地址：深水埗大南街196號地舖 （小房子 by Prff）

【第六站】🎧16年歷史獨立唱片店@White Noise Records

獨立唱片店White Noise Records由樓上舖移至大南街地舖，雖然經過多次搬遷，但仍然屹立不倒，2014年開業至今已有16年歷史。唱片店主要賣外國樂隊的唱片，想搵黑膠唱片、卡式帶，近代的CD唱片都有，喜歡音樂的你不要錯過！幸運的話有機會見到明星貓貓。點圖即睇唱片店環境有多復古🎹👇👇

White Noise Records 地址：深水埗大南街199號地下 電話：2591 0499

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😍 同場加映：銅鑼灣一日遊4大推介 《國家地理》大賽攝影師相展/復古玩味cafe 😍

除了行街購物，銅鑼灣還有甚麼好去處？《國家地理雜誌》比賽得獎攝影師田進福12月至2021年1月在銅鑼灣舉辦攝影展，主題為「Made in Hong Kong」，透過鏡頭將香港各地的美景記錄下來。點下圖即睇攝影師作品有幾靚😎👇👇

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「Made in Hong Kong」田進福攝影展 日期：2020年12月12日至2021年1月3日 （2020年12月24及25、31及2021年1月1日休息） 時間：下午3時至7時 地址：銅鑼灣告士打道223號9樓A室 EastPro Gallery 費用：免費

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