香港還有多少「Made in Hong Kong」？獲選「國家地理旅行者」攝影比賽得獎本地攝影師田進福今個月舉辦個人攝影展，用鏡頭拍下香港各地美景，由鬧市霓虹風景遠至鶴咀燈塔。《香港01》旅遊記者精選銅鑼灣、大坑文青一日遊4大好去處，包括復古玩味風cafe、日式五金雜貨小店、舊建築活化打卡coffee shop！

【第一站】鏡頭記錄香港各處美景@「Made in Hong Kong」田進福攝影展

香港還有多少個「Made in Hong Kong」？獲選「國家地理旅行者」攝影比賽得獎本地攝影師田進福將舉辦個人攝影展，主題為香港各處美景，由繁華鬧市走至離島郊外，例如霓虹燈牌下鬧市、迷霧中青馬大橋、煙霞中高樓大廈等，全部都記錄在攝影師的鏡頭下。點下圖即睇攝影師作品有幾靚😎👇👇

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「Made in Hong Kong」田進福攝影展 日期：2020年12月12日至2021年1月3日 （2020年12月24及25、31及2021年1月1日休息） 時間：下午3時至7時 地址：銅鑼灣告士打道223號9樓A室 EastPro Gallery 費用：免費

【第二站】盞鬼幽默風樓上cafe@Mamaday

裝修走復古玩味風的Mamaday處處都是打卡位，連食物的菜名都充滿玩味，例如有蟹Go又有蟹肉的蟹蟹蟹意大利扁麵、有得食手打漢堡、普通到冇得再普通嘅炸魷魚圈等，齋看菜單已經感覺店鋪的幽默有趣！點下圖即睇搞笑菜名、美食推介👇👇

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Mamaday 地址：銅鑼灣霎西街28號必發大廈1樓 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00

【第三站】日本五金雜貨用具小店尋寶@金社 Kanamono

五金鋪都是文青好去處？日式五金鋪「金社 Kanamono」絕對不是港人心中雜亂、毫無美感的五金店，店內空間不大，店主蒐集各款復古有趣的五金用具，由室內家具小物直到戶外用品都有涉獵，並非只有男生先可以行五金店！點下圖即睇店內外環境、有甚麼用品😍👇👇

金社 Kanamono 地址：大坑浣紗街30號地下B店 營業時間：星期二至日 13:00-19:00

【第四站】舊建築活化兩層打卡咖啡店@Sonne CAD

戰前舊建築活化而成的Sonne CAD融合現代設計及復古元素，保留了舊時古董啡色木門、歐陸風鐵圍欄等元素，有種置身歐洲古堡的感覺。Sonne CAD主打手沖、虹吸、滴濾咖啡，設有吧枱座位，咖啡師態度友善主動介紹咖啡知識。二樓座位佈置簡約，貼上大坑歷史舊照片增添復古元素。點下圖即睇咖啡店環境、最美打卡位 📸👇👇

Sonne CAD 地址：大坑新村街16號地舖 營業時間：星期一至四、日 11:00 - 18:00 星期五至六 11:00 - 19:00

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