去韓國旅行必定會掃護膚品和化妝品，而Olive Young這個大型美妝連鎖店因為分店超多，而且集合了各款人氣品牌，非常受韓妹和遊客歡迎。日前Olive Young公布了2020年的各類美妝品的銷量三甲，《香港01》旅遊頻道記者為大家整理了當中各款護膚品的排名，包括爽膚水、面霜、精華液、面膜等，很多都可以在香港買到！

韓國大型美妝連鎖店Olive Young分店超多，而且集合了各款人氣品牌，非常受韓妹和遊客歡迎。（cjnews.cj.net）

雖然暫時未能到韓國旅行掃貨，但依然可以參照注重護膚的韓妹的喜好，在屈臣氏、萬寧、莎莎等店搜購CP值高的韓國護膚品。很多都主打保濕功能，適合冬天使用，當中的獨島化妝水更幾乎每個韓妹人手一支，只需$100多港元！想知哪款有效改善口罩肌？立即按圖睇各大護膚品的銷量三甲😍👇👇

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每個國家都有不同的文化，一個不小心可能會踏進對方設的桃色陷阱。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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