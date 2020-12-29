2020即將完結，香港人即將迎接美好的2021年！結束2020年之前，不妨去觀賞最後的日落美景。《香港01》旅遊記者精選9大日落觀賞地點，包括「IGable」的西環泳棚、西環碼頭，亦有新手都適合的行山路線南朗山、西高山、紅香爐峰，原來北角亦有個隱世睇日落地點！

港島都有不少睇日落的好去處，例如圖中的西環碼頭就睇到鹹蛋黃。（ig@ ausheknam）

港島區都有不少日落好去處，例如西環有多個日落觀賞地點，包括IG打卡熱點西環泳棚、西環碼頭、堅尼地城海旁公園及新海旁，可以一邊影文青相，一邊等候黃昏時分的日落美景。如果喜歡運動又想睇日落，不妨選擇簡單新手行山路線，順便睇埋日落先落山。點下圖即睇港島Top9日落地點🌅👇👇

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不少人選擇去離島過個悠閒的週末，不妨等到黃昏時分睇埋日落啦！大澳的三盞燈茶座是絕佳的日落影相位，不但欣賞到水上棚屋、觀光船、河涌景色，鹹蛋黃加上橙黃色的天空更加有feel！點下圖即睇離島5大日落觀賞地點🌅👇👇

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