哥本哈根︳到訪丹麥童話國度！橫越運河、一睹IG勝地七彩屋

哥本哈根是童話王國丹麥的首都，雖然這個城市不算大，但卻有它特別迷人的一股魅力，而且整個哥本哈根市有不少吸引世界各地觀光客的觀光必遊景點。除了眾所周知的地標-小美人魚外，新港 (Nyhavn/New Habor) 也是哥本哈根市內其中一個非常著名的必訪之地，這裡可是許許多多來訪遊客重要的朝聖拍照打卡之地，所以有丹麥人這樣說 「不見新港就不認識哥本哈根」，可見它有一個多麼重要的地位所在。

二戰時期的勇士們

如果搭哥本哈根地鐵在新國王廣場站下車 (M1，M2，M3 都會到)，從新國王廣場一路走向新港，首先就會看到這麼一個巨大的船錨豎立在新港運河碼頭前，這個船錨可不是一個裝置藝術品，而是為了紀念在二戰時期犧牲性命的海軍，商船隊或盟軍服務隊裡的 1700 多名丹麥軍官和水手的紀念碑它可（是丹麥老戰艦伏能號的船錨）。因此在地上圍著船錨有一圈寫著紀事的由來，之後在每年的5月5日，也就是丹麥解放日 (1945) 都會在此舉行紀年儀式， 來紀念二戰時陣亡的將士們。

明信片上的畫面

新港建立於 17 世紀，而丹麥語裡的哥本哈根 (København) 原意是買賣貿易之港，所以這個舊城區也是以前從海上進入內城的門戶重要港口，當時的船隻就是在這裡處理著貨物和漁民捕撈的漁獲。

而今新港每天吸引大批觀光客到來的一個主要特色就是它運河河岸兩旁的彩色房屋了，這一整排房子中最古老的是門牌 9 號的公寓，它可以追溯到1681 年。站在新港碼頭前，紅色，黃色，藍色和橙色等的古老建築形成了一副彩色的畫，這樣繽紛美麗的色彩也成了明信片上常見的背景，當然也就讓每位遊客拿著相機瘋狂拍照，駐足良久，就想拍出美麗的網美照！

站在新港碼頭前，紅色，黃色，藍色和橙色等的古老建築形成了一副彩色的畫，這樣繽紛美麗的色彩也成了明信片上常見的背景。（IG@lesphotodesbruno）

不過兩旁的房子為什麼會漆成彩色的呢? Danielson自己聽到的有兩種版本的故事，第一個版本是因為歐洲人都很愛喝酒，當地人怕醉酒人士到了夜晚會不小心跌進運河裡，所以兩旁的彩色房子能夠幫忙他們不要太靠近運河。第二個版本是因為貿易船隻接近哥本哈根港口時，如果看到了彩色的房子，就可以辨認方向，有點像燈塔的作用，不知道這些是真是假??

隨時都可來一杯丹麥著名的嘉士伯啤酒

現在彩色房子裡成了許許多多的酒吧，咖啡館與餐廳，每每到了夏天，一整排的大白遮陽傘下坐著滿滿的觀光客，在這裡，只要你走累了，隨時隨地可以找個位置坐下，享受一杯清涼的丹麥本土出產的著名嘉士伯啤酒來消暑一下，或是點上一杯咖啡，假裝自己在浪漫的巴黎左岸喝咖啡。這一整排河岸餐廳，酒吧等也有了 「全世界最長吧台」 的美稱。

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河岸的咖啡，酒吧和餐廳吸引著有錢觀光客的光顧，但當地人則會在夏天時，三五好友約著就自己帶著啤酒到新港，在運河岸邊席地而坐，就這樣悠閒地喝酒聊天渡過舒適的一個丹麥夏日午後，只不過雖然在陽光普照的丹麥夏天，偶爾還是會有點涼意，特別是在傍晚八九點過後，所以最好還是隨身帶上一件春夏薄外套。

童話大師安徒生也曾在新港住過

童話大師安徒生是丹麥人非常尊重景仰的人物，大師在 14 歲時離開了童年的故鄉歐登塞（Odense）來到丹麥首都哥本哈根，據說他在 1845 年到 1864 年間也曾居住在運河旁的 67 號白色公寓裡，現在那裡矗立這一塊安徒生居所的紀念牌，而樓下營業著以大師名字為店名的餐廳／咖啡廳，就因為如此，很多旅客來到新港也會特地來尋找大師居住過的這棟公寓。

據說童話大師安徒生在 1845 年到 1864 年間也曾居住在運河旁的67號白色公寓裡，現在那裡矗立這一塊安徒生居所的紀念牌。（IG@sukiwanders）

初步認識哥本哈根的好方法

對於初次來到哥本哈根的旅客們，如果您會待在哥本哈根一些時日的話，Danielson 個人很推薦新港的哥本哈根運河遊船。

歐洲有很多國家都有運河遊船賣點，Danielson 自己也搭乘過幾個，但真心覺得哥本哈根的遊船規劃得很不錯，船上專業導覽的解說也很棒，整個遊船航程大約 50 分鐘，航程內會有幾個碼頭停靠，遊客可以隨時上下（有點類似各地的 hop on hop off 觀光巴士概念），對於初次拜訪這個童話王國首都的旅人們，哥本哈根運河遊船是個讓您認識哥本哈根市中心的一些著名景點，城市的簡短歷史背景和對城市環境有個大藍圖，那麼在接下來的幾天行程規劃會有不錯的幫助。

在這裡的有個小小的秘密告訴各位，如果您有興趣和計劃搭乘運河遊船，一到新港碼頭，您就會看到遊客排隊買票，絕對不會錯過，但如果為了省下您荷包裡面的錢，不要那麼急著跟著人龍排隊 （貨比三家不吃虧， 不過這裡只有兩家可比），只要人面向碼頭，往右手邊走，轉個灣的不遠處，另一個公司的船票會便宜將近一半 （轉角賺到旅費），雖然他們的船班不像碼頭前的大公司那麼多，但大約每半小時出發，所以各位是可以很好的安排時間的（我這樣會不會哪天就被另一家公司追殺啊?）

經營愛情不是靠一把鎖這麼簡單

大家應該都知道巴黎有個有名的愛情鎖橋，世界各地的許多情侶遊客到了巴黎，都會特意帶兩個鎖在一起的鎖頭，然後將他們鎖在橋上，象徵兩個人的愛情堅定不移動，結果幾年前，橋墩因為不堪過多的鎖頭重量而要垮掉。

就這樣，這樣的愛情鎖橋概念開始在歐洲各地的一些橋墩展開，不知曾幾何時，哥本哈根這座短短的橋墩也無可倖免成了世界各地遊客不好習慣下的受害者。

記得 Danielson 剛搬來時，橋上根本見不到任何的鎖頭，知道大約六，七年前才開始見到第一個愛情鎖掛在上面，想當然爾，從此不少遊客就跟風仿效，而今，橋上的鎖越來越多，很有可能很快這座橋墩也會像巴黎的那座橋一樣，不堪負荷，被摧殘損壞。前些日子 Danielson 再次經過這裡時，有一面的橋墩已經在進行維修工程了，這其實對一個美麗的觀光地是種破壞。

果然就像 Danielson 想的一樣，整修工程的確是因為過多的鎖的緣故，哥本哈根市政府將所有的鎖都清除了，並且放置了警告標示，提醒民眾和觀光客此處禁止上鎖。但人就是如此犯賤，警告標語才剛放上就已經有不明人士破壞了標語。不禁懷疑，這座橋墩應該不會有清靜的一天。

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愛情真的沒有捷徑，只有兩人努力經營才能長久，如果只因為在世界各地旅遊時，將寫著兩個人名字的鎖頭掛在不同的橋墩上，這麼容易就能緊緊鎖住兩個人的愛情的話，那麼世界上就不會有那麼多的分手和離婚佳人怨偶了。如果您鎖山了一把鎖，有天分手了，是否還要專程搭機過解鎖呢?

真心希望各位在自己旅遊世界各地的美景同時，請保有個人的文明素質，想想還有許多人還沒有機會看到您已經看過的風景，所有不該留下的請帶走，而不該帶走的也請留下，將這些美好留在回憶裡就好，否則很快的未來，或許世界各地許多景點都將被人類破壞殆盡，然後大家誰也別想再看到世界美麗的各個角落。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Danielson在童話王國丹麥，原文：哥本哈根新港 (Nyhavn) - 明信片裡的的網紅打卡地】