今個聖誕沒有大型慶祝活動，在聖誕長假不知去哪裡好？大家會否考慮近近地去將軍澳賞紅葉兼賞花？除了秋冬必睇的紅葉，還有各種梨花和矮牽牛等，讓《香港01》旅遊記者為大家推介4大賞紅葉、賞花好去處。

網民「Nanar Lau」最近在Facebook群組「將軍澳主場」分享梨花開的相片，讓人發現其實秋冬的將軍澳真的很美。將軍澳區內多個公園種滿各種紅葉和花卉，點擊圖片睇4大好去處推介 👇👇

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🍁🍁🍁 同場加映：將軍澳景林邨公園紅葉直擊 距港鐵站3分鐘 附市區6個賞紅葉景點 🍁🍁🍁

香港常見的「紅葉樹」有烏桕和山烏桕、嶺南槭、野漆和楓香等，每逢秋冬樹葉轉紅，增添秋意。雖然在本港賞紅葉不及日韓台震撼，種植較零散的紅葉樹種卻令大家欣賞到獨特的「萬綠叢中一點紅」風景，點擊圖片睇市區賞紅葉6大地點推介 👇👇

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