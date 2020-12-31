大帽山氣溫跌至-1、2度，引來不少市民前往感受寒風。早在2006年1月，當時因強寒潮襲港，大帽山氣溫跌至零度，罕有地處處出現結霜，大批港人特意前往觀賞奇景。惟下山時賞霜市民因路面結冰被困，最後出動消防員協助營救，成為當年「奇景」。說到行山友的「膠事」，又怎會得這單，今年更是特別多。

肺炎疫情持續，不少留家太久的港人紛紛出外行山郊遊，呼吸新鮮空氣。不過新手行山總有不少「甩漏」，例如分不清方向、不知道要再行多久才到達目的地等，有些人甚至不花時間事前做功課。《香港01》旅遊記者整理網民熱數在新手山友9件行山膠事，有人竟然分不清坪洲及東平洲。

有網民在facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」發文，討論遇到新手山友的各種經歷，例如有山友連行山地點都未分得清，令人感到無奈。有山友就懶醒地向同性朋友介紹沿途風景，但將西貢的萬宜水庫、港島南區的大浪灣搞亂，令人質疑有山友根本沒有規劃行山路線、上網查資料就直接大膽去行山。

位於香港最東北的東平洲，以一層層色彩豐富的沉積岩聞名。（ig@ lavinialamki）

趁著除夕三日假期，相信有不少港人會出外行山郊遊，不過有網民分享行山時遇到新手山友的多件無奈事件，包括不知自己身在何處就隨意問路、即興挑戰高難度路線，甚至不考慮自身情況就做出高危動作。點下圖即睇網民熱數山友9件膠事🙄👇👇

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