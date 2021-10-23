【赤柱好去處】記者為大家準備赤柱好去處一日遊懶人包，遊勻舂坎角和赤柱，5大景點行程有齊赤柱美食和多個打卡靚景及行山路線，部分景點還有種在外置旅行的感覺！



赤柱好去處【第一站】唯美炮台@舂坎角公園

舂坎角地形如半島，三面環海，正因景觀開揚，半島南端就曾經建有軍事炮台。現時炮台已荒廢，遺址改建成公園，而因為建築物外形特別，成為人氣打卡景點。👇👇👇打卡位有2個！按圖看交通資料及如何到達👇👇👇

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赤柱好去處【第二站】赤柱名物奶茶西多@赤柱市場

舂坎角公園附近沒有洗手間和補給點，所以建議到赤柱繼續一日遊，大部分行經舂坎角的公共交通工具都可以前赤柱。赤柱有必吃名物：奶茶和咖央西多士，就在赤柱市場找到！👇👇👇茶店很早就關門！按圖看推介懷舊美食及營業時間👇👇👇

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赤柱好去處【第三站】Pantone建築物@The Boathouse

行到出海濱位置，赤柱大街最亮眼的地標一定是這間「黃屋」餐廳。牆身主色正正是2021 Pantone代表色「亮麗黃」和「極致灰」，路過便可輕鬆打卡。其實露台座位更可chill著望海景歎西餐，不過12月尾便結業，如果趕不及就只能在外牆打卡了。👇👇👇按圖看打卡靚位👇👇👇

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赤柱好去處【第四站】古英倫風打卡位@卜公碼頭

是次赤柱懷舊之旅，還可以順道遊覽舊郵政局、美利樓等老建築！推介在卜公碼頭打卡，此碼頭原址在中環，是19世紀古英式建築，及後搬到赤柱重置，回復舊日光彩。論歷史論美感都值得去打卡。👇👇👇最佳觀賞日落位置在哪？按圖看更多靚相👇👇👇

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赤柱好去處【第五站】意大利小鎮異國風打卡CAFE@Pane E Latte

玩到累了又是時候吃點東西休息一下，以意大利特色包點甜品和一系列特色菜品作結。開業時間只有大半年的Pane E Latte人氣非常強勁！不但裝修極具意大利小鎮風，自設烘焙坊出品的餐點賣相亦非常精緻，不論是環境或食物都超級「打卡-able」！👇👇👇環境同食物有幾打卡-able？點圖即看👇👇👇

👉👉👉想知更多詳情、點去同埋營業時間？即睇全文👉👉👉赤柱美食｜赤柱如置身於意大利CAFE！超多超美影相打卡位

同場加映：【粉嶺芒草】粉嶺好去處！粉嶺坪輋睇白茅草+郊遊指南！附8大美食

【粉嶺芒草】粉嶺坪輋擁有香港少見的廣闊平原和自然景色，加上賞坪輋芒草的路線相對大東山、東洋山的路線更簡單，新手都可以輕鬆完成，吸引不少遊人前往打卡。除此之外，又可以順道到訪附近的「港版彩虹眷村」，在周末來一場本地輕旅行，拍照打卡兼歎美食！



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粉嶺芒草路線【第1站】英式舊建築歎咖啡輕食

中午時份到達粉嶺港鐵站，行5分鐘左右就會到達前粉嶺裁判法院。賞芒草前當然要醫肚，而在這幢純白色的英式建築物裡，除了參觀殖民時期的古蹟文物，當然要一訪粉嶺的人氣文青咖啡店「添飲咖啡館」。

「添飲咖啡館」主打有機輕食、多款咖啡豆磨研成的咖啡及甜品，店內陳設以簡潔木系風格為主，營造出舒適的氛圍。👇👇必食推介及建築打卡位 👇👇

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想知地點同更多粉嶺好去處？即睇全文👉👉👉【粉嶺芒草】粉嶺好去處！粉嶺坪輋睇白茅草+郊遊指南！附8大美食