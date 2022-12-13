【赤柱美食】赤柱一間坐落海傍附近的Cafe，裝修極具舊式意大利小店風情，向來人氣高企。最近臨近聖誕，Cafe佈置近3米高巨型聖誕樹，更有超唯美的森林系拱門，指定時段更有機會近距離接觸聖誕老人，聖誕節必選好去處！

赤柱美食｜赤柱海傍餐廳唯美聖誕裝飾 3米聖誕樹打卡+森林系拱門

位於赤柱的Pane E Latte背山面海，室外的環境可以令人暫時忘卻城市的煩囂，而且店內外的裝潢都極具意大利風情特色。店內外都以極具少女心的粉色系列為主，可愛又不失懷舊復古感。店外的奶黃色牆身配上意大利風百葉窗、圓拱門窗以及半透明窗紗等營造出意大利情調，平日已經吸引不少網民在店外「打卡」一番！

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（圖片來源：IG@paneelattehk）

隨著聖誕節將至，Cafe已經佈置好不同打卡位，穿過餐廳大門猶如進入白色森林，甫入店內就可以欣賞到超豪華的花園森林系拱門；更設有一棵2.7米高聖誕樹，樹上裝飾著閃閃發光的小燈泡。

工作室內更可以找到正在熟睡的聖誕老人，非常可愛。期間，12月17日將會有來自Senza 的無伴奏合唱團唱聖誕頌歌，以及12月19日至22日（12:00至17:00）會舉辦聖誕老人見面會，聖誕氣氛濃厚！

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除了店外裝潢令人驚豔外，店內也不惶多讓。店內仍沿用統一的粉色色調，裝飾品以淺褐色及白色的木製裝飾、桌椅以及銀器為主，製造出柔和的氛圍。同時也有不少粉色家品等，少女感十足。而且店內的麵包櫃也是「打卡」的熱門位置，配上賣相精緻的手工麵包，輕易讓人彷彿置身在意大利小店之中！

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Pane E Latte以西式輕食為主，主打意式麵包，設自家烘焙工房，以意大利傳統方式嚴謹製作，不止口味貼近意大利傳統味道，賣相亦非常精緻。

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Pane E Latte

地址：赤柱赤柱市場道25號啟厚閣地下

營業時間：08：00-21：00

不設訂座服務。

