Pe仔上次懶遊完烏蛟騰九担租紅葉，便到新娘潭路盡頭的BB開心茶座展開另一旅程，也是今集為大家介紹的鹿頸來回谷埔路線，沿途會經過好幾片黃金蘆葦田，也是秋冬季節限定的美景！

本日路線：鹿頸 --> 雞谷樹下 --> 鳳坑 --> 谷埔

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：鹿頸地標BB開心茶座醫肚

在粉嶺港鐵站乘56K小巴至鹿頸落車，落車後會見到BB開心茶座。先在茶座歎個Brunch，然後再踏上紅樹林與客家村落之中，點擊睇超抵食全日早餐 👇👇

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BB開心茶座 地址：粉嶺鹿頸村2號地舖 營業時間：星期一至五 09:00-19:00；星期六08:00起營業；星期日07:00起營業 電話：26559889

【關於鹿頸/谷埔4件事】

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第2站：鹿頸步行至谷埔

醫完肚，最適合沿海邊散步消化。離開BB開心茶座沿車路折返，就會見到雞谷樹下的標示牌，旁邊還有大大個發記士多茶座指示牌，這裡就是今日郊遊路線的起點，點擊圖片睇路線及沿途必到4大打卡靚景位 👇👇

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【鹿頸至谷埔郊遊路線】 路程：約3.2公里 需時：約1小時4分鐘 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：鹿頸谷埔路線除了無中途退出點和中途無電話訊號這兩個缺點外，沿途有多間士多、公廁、椅子等設施，基本上可以行到邊食到邊，累了就可以休息，絕對比家樂徑更加合家歡。 不過由於路徑會經過好幾條村落的範圍，大家記得不要打擾村民，尊重村民的生活。以鳳坑村為例，村入口豎立了好幾個告示牌禁止遊人內進，大家打卡歸打卡，不要闖進村中。

冬季是本港的紅葉季節，大家去鹿頸前後亦可順路去九擔租風水林欣賞震撼的紅葉。Pe仔早前特地前往同樣位於新娘潭道旁的烏蛟騰九擔租，被為數約10棵的幾十米高古老楓香包圍，驚喜香港都有如此美景，點擊圖片睇睇 👇👇

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想知詳細交通及路線立即點擊睇全文 👉👉大埔烏蛟騰九担租紅葉秘境 巨型楓香打卡震撼過大棠！｜懶遊包#9

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