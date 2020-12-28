最近去大棠賞紅葉的人比旺角還要多，真的見到都怕怕！Pe仔這次就選擇去人少一點，但楓香轉紅震撼程度不遜於大棠的烏蛟騰九擔租（九担租），車程連步行的10分鐘，方便過入大棠「行餐懵」！

本日路線：大埔墟 --> 烏蛟騰 --> 九擔租村風水林 --> BB開心茶座

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：大埔墟出發入烏蛟騰

今次懶遊包路線超簡單，只需要簡單地點對點到達便可，全程平路之餘，更有比大棠紅葉更震撼的靚景。而要睇靚景，就在大埔墟小巴總站出發吧，由於小巴班次疏落，記得預早出發！點擊圖片睇交通資訊 👇👇

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【關於九擔租村3件事】

第2站：烏蛟騰小巴站行至九擔租風水林

賞紅葉至知道大棠就Out了！當人人都湧去人山人海的大棠，Pe仔偏偏要遠離人多的地方！九擔租的紅葉林交通不算十分方便，但其實落車後行10分鐘便到，點擊圖片睇直達九擔租風水林路線 👇👇

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第3站：九擔租風水林賞震撼紅葉

為數約10棵的古老楓香，其實是九擔租的風水林。由於這裡的楓香樹都十分有歷史，全部幾十米高，真的要頭噩噩先望得到。沒有大棠的人頭湧湧，又有比大棠更紅更震撼的楓香，絕對值得來此半日遊，點擊圖片睇紅葉美景實況 👇👇

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【九擔租村風水林郊遊路線】 路程：約800米 需時：約10分鐘 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：全程平坦又短的郊遊路線，絕對值得大家攜老扶幼一訪，感受屬於香港的秋冬美景。九擔租村的所在地亦是附近不少行山路線的起點，有機會的話可以搜尋資料後再出發。

第4站：必到BB開心茶座醫肚

雖然紅葉林範圍並不大，但等候著陽光灑落在紅葉之上，又靜候其他遊人離開，不經不覺都影相影足一個鐘。欣賞完紅葉就可原路折返出去，再去新娘潭路盡頭的BB開心茶座歎個Lunch，點擊睇超抵食全日早餐 👇👇

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BB開心茶座 地址：粉嶺鹿頸村2號地舖 營業時間：星期一至五 09:00-19:00；星期六08:00起營業；星期日07:00起營業 電話：26559889

🍁🍁🍁 同場加映：香港紅葉2020｜唔止得大棠！12個市區郊區賞紅葉打卡好去處附交通 🍁🍁🍁

氣溫急降加快了紅葉轉紅的速度，因此最近去欣賞紅葉盛況將不會失望。大棠以外，本港仍有不少紅葉好去處，最近出了九擔租，當然不能錯過青衣公園的落羽松，點擊睇12個賞紅葉地點推介 👇👇

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