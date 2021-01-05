《DC解密：英雄創紀》亞洲首站登陸香港，DC漫畫迷、電影迷千萬不能錯過！今次DC超級英雄展選址九龍灣，展覽展示DC英雄角色戲服、漫畫手稿、電影道具，最吸睛的是1比1英雄角色、原版蝙蝠車，更有香港限定互動遊戲及香港站限定精品周邊。即睇記者精選6大打卡位及5大進場前貼士。

DC粉絲們注意！首次在亞洲舉行的《DC解密：英雄創紀》，展出1比1高英雄角色戲服及電影道具，包括最受歡迎的1比1超人、蝙蝠俠角色戲服、一架原版1比1蝙蝠車。展覽大部份都是展出超人和蝙蝠俠的相關展品，但神奇女俠和小丑女fans都不要失望，因為都有相關的戲服和畫作供欣賞。

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除了上述6大打卡位，《DC解密：英雄創紀》還展出逾200幅原創漫畫手稿、電影場景概念設計圖及場景模型等，還有粉絲們萬萬不能錯過的香港站限定商品周邊！按下圖即睇展覽香港限定精品🤩👇👇

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《DC解密：英雄創紀》 展覽場地：PORTAL 6311 九龍灣常悅道18號富通中心1樓 展覽日期：暫未確定 開放時間：星期一至日 10:30am-8:30pm

門票價錢：星期一至五 標準票（15歲以上）：$175 優惠票（4-15歲/ 全日制學生/ 65歲以上長者或持「殘疾人士登記證」人仕）：$145 家庭（2位成人+1位小童）或（1位成人+2位小童）：$400 週六日及公眾假期：標準票（15歲以上）：$195 優惠票（4-15歲/ 全日制學生/ 65歲以上長者或持「殘疾人士登記證」人仕）：$165 家庭（2位成人+1位小童）或（1位成人+2位小童）：$450 小童（3歲或以下）：免費進場

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今年肺炎疫情爆發，行山郊遊成為港人熱門活動！有網民分享遇到新手山友的膠事，包括將坪洲、東平洲兩個地方搞亂，令人質疑對方沒有做好資料收集。網民提到的事件，部分涉及人身安全問題，令他們大感無奈，例如不顧自身安全打卡呃like。點下圖即睇網民熱數9件行山遇到的膠事🙄👇👇

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