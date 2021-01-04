秋冬人人都去大棠睇紅葉，令大棠楓香林水洩不通，不想人擠人？不如去錦田打卡粉紅波斯菊花海！《香港01》旅遊記者精選錦田5大食玩好去處，包括鄉村俱樂部波斯菊花海、兩間隱世文青打卡cafe、山系風鈴展及譽為「港版翟道翟」的紅磚屋市集。

【第一站】🌸絕美波斯菊花田打卡@錦田鄉村俱樂部

錦田隱藏著粉紅波斯菊花海！錦田鄉村俱樂部有一片迷你粉紅波斯菊花海，置身其中影相打卡非常浪漫唯美。嫌只得波斯菊太悶？俱樂部還有向日葵花海可以打卡，喜歡士多啤梨的朋友更可以去摘士多啤梨！點下圖即睇波斯菊花海有幾浪漫🌸👇👇

錦田鄉村俱樂部 地址：元朗錦田水頭村230號 開放時間：星期一至星期日 10am-6pm 交通方法：西鐵錦上路站C出口轉乘綠色小巴601號（特別線），於鄉村俱樂部門口下車/元朗市交通廣場斜對面開出乘搭綠色小巴601號直達鄉村俱樂部門口 費用：免費入場，玩樂設施需收費

【第二站】☕簡約風高質咖啡店@COHEE

睇完波斯菊不如去醫肚先！CoHee Studio距離錦上路站10分鐘路程，淺灰色外牆配落地大玻璃門，店內裝修以白色、原木色為主，充滿日本簡約風。CoHee Studio共有兩間舖位，除了提供座位外，一間主要沖泡咖啡、舉辦工作坊，另一間即場製作輕食，分工仔細。想知店內咖啡有幾精緻？按下圖即睇推介咖啡、美食☕👇👇

CoHee Studio 地址：元朗錦田市街152號地舖 電話：9449 7310

【第三站】🎐過百個玻璃風鈴隨風搖曳@《願山》山系風鈴展

香港山系藝術家在錦田社區空間舉辦山系風鈴展，以香港山嶺為主題，現場有過百個風鈴，40個風鈴繪畫上香港獨特的山嶺。望著一排排的透明風鈴隨風搖曳，加上微風吹過發出不同聲響，非常有意境。想知道場地內還有甚麼作品？點下圖即睇😍👇👇

《願山》山系風鈴祭 / 山有文西個人作品展 展覽日期：18/12/2020 - 17/1/2021 開放時間：星期一至日 Mon-Sun 12:00-19:00 地址：元朗錦田公路4A 迴響 Homecoming - 錦田小區空間 交通方法：錦上路B出口步行約6分鐘

【第四站】🛍️港版翟道翟週末市集@紅磚屋市集

錦田吉慶圍附近一個逢週末開放的室內跳蚤市場，市集內的小店由紅磚砌成，因此取名紅磚屋。市集内有52個舖位，販售手工蠟燭、鮮花、古董精品雜貨及小食等。整個氛圍都與英國倫敦的市集及泰國翟道翟市集相似，感覺慢活又悠閒，喜歡新鮮的人最適合去搵心頭好！點擊睇睇環境及營業時間👇👇👇

紅磚屋市集 地址：元朗錦田祠堂村地段390號至400號. 電話：2482 2188

【第五站】🥐隱世慢活咖啡實驗店@錦田匯動青年館

錦田匯動青年館位於錦田大街盡頭，提供一個閱讀、飲咖啡的環境予附近街坊，館內隱藏一間咖啡實驗店Count.down，為有意從事咖啡興業的年輕人提供實習，因此店內美食及飲品是自由定價，碎蛋牛角包、芝士蛋糕最受歡迎。店內有一面舊紅酒箱書牆，喜歡打卡的朋友不妨在書櫃前拍照，充滿文藝氣息。點下圖即睇美食推介、營業時間🤩👇👇

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COUNTDOWN 地址：錦田公路119A 錦田匯動青年館內 開放時間：星期一至六 11am-6pm （留意營業時間偶有變動，請留意FB專頁countdown.hk ）

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😎😎😎 同場加映：熱數新手行山友9件膠事 坪洲東平洲分不清、奇特Pose打卡勁危險😎😎😎

今年肺炎疫情爆發，週末去行山郊遊成為港人熱門運動之一！不過有網民分享遇到新手山友的膠事，包括將坪洲、東平洲兩個地方搞亂，令人質疑對方有沒有做好資料收集。網民提到的事件，部分涉及人身安全問題，令他們大感無奈，例如不顧自身安全打卡呃like。點下圖即睇網民熱數9件行山遇到的膠事🙄👇👇

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