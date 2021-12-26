台灣溫泉懶人包｜五大溫泉區攻略　海拔800公尺高山盡享天然泉水

冬天就是泡湯的好季節，台灣各地都有著名的溫泉勝地以及高級飯店值得一訪，快看看這篇推薦的酒店絕對都不能錯過！



邁入秋冬，讓人立刻想來一趟溫泉泡湯之旅，不僅可以去去寒氣，還可好好舒壓放鬆一番，台灣因為得天獨厚的地理環境，北中南東各地都有不少著名的溫泉景點值得造訪，當然也有不少酒店集團進駐，以下就幫大家整理了台灣5大超人氣溫泉區、共10間五星級溫泉飯店，快從中看看有沒有自己喜歡的特色旅宿。

不用到日本，在台灣也能享受高級溫泉！按圖睇睇台灣10間五星級溫泉酒店▼▼▼

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北投

從日據時代就負盛名的北投溫泉，泉質有青磺、白磺兩種，在地大多酒店都是引「白磺泉」作為特色，其屬於酸性硫酸鹽泉，全色呈現黃白色並帶有硫磺味。有研究指出，泡白磺泉約10分鐘後，會讓人的肺活量提升許多，但因為其屬硫磺泉，所以一次建議泡20分鐘為限，避免中毒或是灼傷呼吸道。

台灣溫泉飯店推薦#1：麗禧溫泉酒店

坐落於北投的山林秘境，由台北101建築師李祖原一手設計，以原木與石材為主、鍍鈦金屬和天然植栽為輔打造而成，加上其擁有山水一色的自然景觀，讓建築與生態巧妙融合，溫泉則提供當地純淨濃度的白磺泉，酒店周圍還孕育桂花，在酒店注入花的元素，加上麗禧秉持的台式服務精神，不論過內外旅客都能感到溫馨又舒適的度假體驗。

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888

台灣溫泉飯店推薦#2：大地酒店

取自希臘大地女神Gaia之意命名，以歐洲簡約風格聞名，大量運用純白色系與原木質感，同樣引白磺泉提供旅客紓壓享受，這裡更有最負盛名的的光陰部落藏書閣，挑高4樓明亮空間，從世界客地蒐集多達5,000本的二手書，希望書本可以融入到旅遊的一環中。

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888

台灣溫泉飯店推薦#3：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

身為日本加賀屋海外首間酒店，更曾獲得2018年的台北米其林指南酒店推薦，承襲了日式管家服務的細致體貼，結合和風典雅的設計風格，讓遊客不用出國就能彷彿置身在日本泡湯般愜意。

地址：台北市北投區光明路236號

電話： 02-2891-1111

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礁溪

因為當地過去火山噴發所流出的岩漿仍殘留在地底下，造成岩層產生高溫而形成礁溪獨有的溫泉特色，因為地層裂縫讓熱氣上升，同時雨水也可滲入地下迅速加熱，湧出即成為滾燙的溫泉，其泉質屬於碳酸氫鈉泉，清澈無臭，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質，旅客泡過後可以感受到肌膚變得光滑細緻。同時礁溪溫泉也是台灣少見的平地溫泉之一，鄰近礁溪車站，所以一直以來都是當地的觀光優勢。

台灣溫泉飯店推薦#4：老爺酒店

座落於五峰旗景點區的礁溪老爺，坐擁山嵐、俯瞰蘭陽平原的秘境位置，來到這裡可以與世隔絕，感受溫暖質感的日式旅宿文化，也可到戶外的草地漫步、露天泳池戲水紓壓，或是想換種住宿體驗，也可預訂露營車體驗。

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

電話：03-988-6288

台灣溫泉飯店推薦#5：寒沐酒店

寒舍餐旅集團首個休閒度假型酒店，秉持寒舍一直以來強調的人文藝術設計而成，更融入台灣在地文化。寒沐共分成酒店與行館兩棟建築，酒店適合親子旅行，行館則適合大人想放風的清幽風格，兩館的設計皆為簡約自然。泡湯的部分除了有房間內的獨立浴池，還有一個設有3種不同溫度的公共溫泉池會館。

酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

電話：03-905-8077

行館

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路2號

電話：03-905-8000

台灣溫泉飯店推薦#6：長榮鳳凰酒店

距離礁溪火車站僅約5分鐘腳程，地理位置非常方便，酒店本身也引入溫泉，打造1,500坪空中花園溫泉空間讓遊客可以盡情享受其中。

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-910-9988

知本

日治時期就被開發的知本溫泉，擁有「東台第一景」的美譽，鹼性碳酸泉的泉水無色、無味、無臭，泡完後可以感覺到肌膚變得滑嫩許多，所以也是台灣出了名的「美容湯」。

台灣溫泉飯店推薦#7：老爺酒店

酒店內充滿日式風情的「星月風呂」是來到知本老爺必體驗的項目之一，除此之外酒店還有4種戶外裸湯、溫泉溜滑梯、SPA池等，不論是大人還是小孩都能找到屬於自己的放鬆天地。

地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號

電話：08-951-0666

台灣溫泉飯店推薦#8：金聯世紀酒店

從2014年開幕以來都強調「視覺」饗宴，所以在碳酸氫鈉泉的空間設計上，特別選用象徵台灣東部的漂流木與石塊裝飾，展現當地文化，來到清幽的東部泡湯，非常適合體驗露天裸湯，可以趁機泡著暖湯、賞著星空，周圍還是大自然環繞，是放鬆旅行的一大享受。

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

電話：08-951-5688

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日月潭

南投當地有多個溫泉區，其中最具知名度的莫過於是國內外旅客都愛去的日月潭，這裡的酒店都環潭而建，不僅主打有溫泉泉水，同時也能俯視整個日月潭景色。

台灣溫泉飯店推薦#9：雲品溫泉酒店

日月潭首個溫泉酒店，在921大地震後重建途中有了探鑿溫泉的念頭，所以在不斷探勘鑽探後，終於在雲品正門口大石旁找到1公里多深的「美人湯」鹼性碳酸氫根鹽泉，加上雲品本身地理位置清幽、寬敞，讓許多旅人喜歡入住，享受與世無爭的度假時光。

地址：南投縣魚池鄉中正路23號

電話：04-9285-6788

谷關

擁有百年歷史的台中谷關溫泉是中台灣最古老的溫泉區，擁有「明治溫泉」的別稱，溫泉區位於海拔800公尺高的大甲溪溪谷，泉質屬於弱鹼性碳酸泉，所以泉水無色無味。

台灣溫泉飯店推薦#10：虹夕諾雅 谷關

2019年夏天開幕就引起話題的虹夕諾雅，是日本星野集團首次跨足日本以外地區打造的溫泉渡假村，耗時3年打造而成，整間酒店融入大量日本的美學設計。至於溫泉，每間客房都有半露天浴池，其採用「無循環天然溫泉」，就是未經人工加溫加水、也未回收利用的天然溫泉，另外走到戶外也有大眾浴池，以室內外兩種浴池結合日式裸湯文化，若想體驗道地日式溫泉體驗的人，絕對值得造訪。

地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷16號

電話：04-2595-0008

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：旅宿精選／全台5大人氣溫泉區、10間五星級溫泉酒店盤點】