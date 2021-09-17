日本男女混浴溫泉　稱有神奇功效秘湯　加送靚景治癒身心

日本人對泡澡，可以說有着謎一樣的執着。不管住的房子大小，浴室肯定會有一個浴缸。痴迷泡澡也同樣痴迷泡溫泉，日本處於地震多發地帶，地下泉水由地熱加熱形成了大量的溫泉，全國上下數不清的天然溫泉是上天給日本的恩賜。



就像夏天去日本一定要穿着浴衣參加夏日祭一樣，冬天去日本旅遊，泡溫泉肯定是必打卡項目。有人願意坐飛機轉新幹線，換乘公共汽車最後再坐上接送汽車，尋找一處秘密溫泉。

乳頭溫泉鄉在秋田縣田澤湖高原的僻靜處，是日本東北非常有名的秘湯，在距田澤湖坐車30分鐘的深山森林中。有人會專挑積雪3米的時候來秘密溫泉之地，屋頂白雪皚皚，腳下是湧出的自噴泉。在日本3000多個溫泉地中，自噴泉不到100處，可以說是非常稀少了。微濁的溫泉水包裹着身體，心中的煩悶彷彿就隨之而去了。而且報姐發現，這個秘密溫泉是男女混湯……

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混湯就是你想的那樣大家一起裸身泡溫泉，根據一本專門報導日本溫泉的雜誌《溫泉批評》的統計，在上世紀90年代初，日本全國還有將近1200處混浴溫泉，裏面並不包括那種只供情侶使用的私人浴場。到了2015年，這個數字降到了500，現在全日本混浴集中的地區幾乎都在青森和秋田這兩個地方，基本上都是日本的深山老林中，只接待當地客人和一些熟客。

更多特色溫泉：浸過玉造溫泉連身形也變美 草津溫泉堪稱能治百病

出雲大社附近的玉造溫泉，古時候就廣為人知的美肌溫泉，在出雲國風土記中有關於玉造溫泉的記載，說一入溫泉身形都變美了，再次泡入溫泉，萬病皆癒。所以也有不少人來到玉造溫泉發祥地的廣場帶點水回去，洗完澡灑在身上讓自己變得更加漂亮。

江戶時代有專門的的溫泉功能一覽表，選取記錄了了全日本90處溫泉，東部人氣最高的是草津溫泉，現在也同樣吸引了很多溫泉旅客前來打卡，據說是除了戀愛病以外的任何病都有效，聽起來很玄學，像是個營銷噱頭。但是在這裏旅館裏，住上兩週以上的大有人在，旅店還推出了長時間客人的優惠套餐，一晚的房費加上兩頓餐費4600日圓。一位大爺因腳部酸痛被家人推薦來到這裏，已經住了3週，每天泡4次溫泉，早上4點一次，上午10點一次，下午一次，晚上睡覺前再來一次，一天四次溫泉，這個4600日圓套餐也太爽了吧！

愛媛縣的道後溫泉擁有3000年歷史，被稱為是日本三大古老溫泉道後溫泉、有馬溫泉、磐城湯本溫泉中最古老的溫泉，是從古代就被人所熟知的日本名溫泉之一。夏目漱石的小說《少爺》中也提到過，《千與千尋》中的油屋的原型參考就有道後溫泉。

同樣美輪美奐的還有涉溫泉金具屋，日本長野縣高井郡內有一條以石板鋪陳的涉溫泉街，35間古色古香的溫泉旅館沿街而建，擁有200多年歷史的木造溫泉旅館「金具屋」是其中最有名的一幢，站在金具屋門口的遊客，都會感歎其富麗堂皇。木質的4層建築，高15米的杉木柱子貫穿整個建築，燈光點點，彷彿迷失在電影畫面之中。溫泉池是有着昭和氣息的現代設計，窗戶是顏色各異的彩繪玻璃，池子則是以羅馬噴泉的想法設計的，頗有異域風情，讓客人在泡溫泉療養身體的時候也可以大飽眼福。這家旅館的現在老闆也充當着私人導遊，給大家一一介紹獨特的設計。窗戶是富士山形狀，倚着二樓圍欄低頭往下看，就是日本第一美景，傳統的、現代的元素很多卻也不混亂。溫泉本來就是一個讓人忘記辛苦舒緩的地方，金具屋就像一個非日常世界的異次元，進入到平常接觸不到的世界，再充滿活力回到日常生活，這就是溫泉的力量吧！

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