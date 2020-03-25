【日本文化】15個有趣溫泉小知識：想放屁怎辦？與錢湯有何分別？

不認識的人一起坦誠相見、進到同一個浴池內泡澡的溫泉、錢湯，是一種對日本人來說早已司空見慣，但對外國人而言有些害羞的特色文化，外國人到日本觀光時不免要前去體驗一下，自然也會碰上不少疑慮及問題，像是「在錢湯泡湯時可以放屁嗎？」、「泡溫泉的順序是？」、「嗯～溫泉跟錢湯有什麼不一樣？」等疑慮及問題。

相信讀完這篇文章之後造訪溫泉或是錢湯等地方時，體驗到的樂趣會比不知道這些小知識還要有趣唷！（IG@shirls_hui）

這回LIVE JAPAN將要介紹外國人在溫泉、錢湯等公共澡堂設施會遇到的15個問題，並由日本健康開發財團主席研究員的溫泉專家後藤康彰來為我們解惑，其中更出現連日本都鮮少人知的衝擊事實，愛泡湯的你不能錯過！在讀完這篇文章之後，相信之後造訪溫泉或是錢湯等地方時，體驗到的樂趣會比不知道這些小知識還要有趣唷！

1. 正確的泡湯順序是？一定要先清洗好身體再進去泡嗎？

基本上泡湯的順序是隨個人喜好的，但為了保持浴池水質的整潔，所以建議將身體局部清洗過後再進去泡才不顯得失禮，而且先用熱水沖一下也能讓身體比較習慣浴池池水的溫度。此外泡過澡之後會比較容易將身上的汙垢洗掉，所以理論上來講「大致沖一下身體→泡澡→清洗身體」這順序會比較合理。

2. 日本人真的會一邊喝酒一邊泡溫泉嗎？

也許有人會將溫泉和酒聯想在一起，但其實就健康的角度來說是不推薦在泡湯前或是泡湯中喝酒的。但確實是有販售酒精飲料的溫泉設施存在，像是北海道登別溫泉的「第一滝本館」就有販售日本酒和啤酒。不過如果是足湯的會就比較不用擔心，像新潟岩原溫泉的「光雲莊」就可以邊泡足湯邊喝酒，甚至還有像九州別府八湯的「大分溫泉座」物產館一樣將足湯放在酒吧空間中的設施呢。

北海道登別溫泉的「第一滝本館」販售日本酒和啤酒。（IG@takimotokanjp）

3. 為何很多人泡完溫泉都會喝牛奶呢？

其實這個習慣的由來眾說紛紜，至今還沒有一個明確的答案。不過其中有一個說法是因為在二戰後冰箱還尚未普及，只有和牛乳業者有合作的錢湯才會有冰箱可以存放牛奶，自然大家去錢湯洗完澡之後就會買一罐來喝。而理論上來說泡湯完之後身體會喪失許多水分，因此會需要補充水分，所以最近在泡湯設施除了牛奶之外也常看到能夠補充水分及電解質的運動飲料。

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其它外國旅客經常詢問的問題

有與動物相關的溫泉勝地嗎？

在日本有鹿（鹿教湯溫泉＠長野縣）、白鷺（道後溫泉＠愛媛、山中溫泉＠石川縣、下呂溫泉＠岐阜縣）、白狐（湯田溫泉＠山口縣）、猴子（俵山温泉＠山口縣）等等與動物相關的溫泉勝地。

日本多地設有動物溫泉。（Unsplash/Steven Diaz）

有在泡湯時能使用的日文嗎？

在泡湯時可以一邊說「極楽、極楽（Gokuraku、Gokuraku）」，表示泡湯舒服到像是在天堂一樣。在泡湯時如此碎唸的話周遭日本人聽見了肯定會為之一笑呢。

為何日本人泡澡的熱水溫度喜歡40℃？

日本泡湯最重視的就是溫熱效果了，透過泡熱水能讓體溫上升並促進血液循環，為末梢神經帶來氧氣與營養，且透過沖洗二氧化碳能讓身體恢復活力，我認為日本人能夠如此長壽的其中一個理由就是因為每天這樣泡澡的緣故呢。

日本泡湯最重視的就是溫熱效果了，透過泡熱水能讓體溫上升並促進血液循環。（IG@rrr__322）

以上這些關於溫泉的小知識是不是很有趣呢？最後後藤先生還建議不知道該怎麼泡湯的人，可以先考慮自己希望獲得的效果再來考慮要泡哪一池。像是想要放鬆身心的話可以挑選溫度較適中的溫泉池慢慢泡，想要讓精神為之一亮的話可以選擇溫度較高的浴池燙燙自己、好好清醒一番。

只要保有基本的禮儀並遵守規定的話，每一個人都能按照自己喜歡的方式來享受泡湯的樂趣。日本全國各地都有許多溫泉、錢湯設施，到日本來玩的時候還請一定要親自體驗一下日本特有的泡澡文化與樂趣哦！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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