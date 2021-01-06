去日本旅遊，相信很多人必定會逛逛當地的藥妝店順道掃貨。除了美容護膚產品之外，近年都有不少女生會選擇購買日本洗頭水和護髮素，不過各品牌都標榜自己的產品擁有不同的護髮功效，而且選擇眾多實在讓人目不暇給！日本雜誌《LDK Beauty》早前評測市面上新推出的洗頭水與護髮素，在購買前不妨先參考一下！

日本雜誌《LDK Beauty》找來專業髮型師和頭髮診斷專家，抽取市面上85款洗頭水和護髮素進行評分，測試主要分為三方面，包括洗髮後呈現的效果（包括髮色光澤、手指通過時的順滑感及毛燥感）；成分（產品含有的成分能否達到保濕、修補及有光澤）；用後感（測試者實際使用後就起泡、滲透感及是否易於清洗等情況進行評價），各項評分最高為5分。

日本雜誌《LDK Beauty》進行洗頭水及護髮素實測。（網站截圖）

最後，在85款產品之中，以下7款在1000日圓以下（約港幣$76元）類別獲得最高評分，其中大部分是香港人熟悉的品牌，包括Diane、Pantene、Lux等，即按下圖看排名及專家評語！👇👇👇

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日本的100 Yen店似乎有種特別的魔力。去日本旅遊時，每次經過總是會抵受不住吸引力，就算沒有想買的東西也會到此逛一圈、尋尋寶。除了香港人最熟悉的Daiso之外，日本還有Seria和Can Do等100 Yen品牌，每間都有推出自家設計的生活便利好物，在競爭激烈的情況下，究竟哪一款能夠成功在2020年脫穎而出，成為日本主婦的必買item？

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