新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，除了每日外出要戴口罩和清潔雙手，更要避免將外面的細菌和病毒帶回家中。此時，做好家居清潔和消毒便顯得更為重要。日本節目早前請來負責「鑽石公主號」消毒工作的專家，傳授如何在疫情下用正確的方法清潔家居！

日本節目《BACKSTAGE》專門探討各行各業背後不為人知的故事。在疫情之下，愈來愈多人重視家居清潔，而設有預約上門清潔服務的公司，訂單數量更是明顯增加。早前，《BACKSTAGE》便跟拍一間清潔公司的日常實際工作，他們更是早前負責「鑽石公主號」消毒工作的專家，在節目中，更傳授如何用正確的方法清潔家居，遠離細菌和病毒！

（《BACKSTAGE》截圖）

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同場加映：2020年日本100円店必買TOP 10

日本主婦「きのっこ」不時都會拍片分享自己購買百元商品的心得，除了介紹用法之外，也會比較各間100 Yen店的同類產品。臨近年末，她總結了2020年最值得入手的10款百元好物，當中包括家居收納、廚房用具和清潔用品等，部分同類型商品可在香港12蚊店找到，亦可成為日後遊日尋寶的入手指南！

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