到日本旅遊不少得在家品雜貨店血拚一番，來自日本的知名家居品牌Francfranc一定是你的必逛首選！Francfranc的品牌設計以時尚舒適及實用為主，而且商品的配色高雅可愛，現時在日本已有超過133間分店，深受女士們歡迎！日本節目最近找來Francfranc達人推介15款必買質感小物，無論是想送給閨密或買給自己做聖誕禮物都非常適合！

（《サタデープラス》截圖）

又到年末，不少人都開始為自己和身邊的朋友準備聖誕禮物，就算今年只能留家慶祝也要過得有儀式感！日本綜藝節目《サタデープラス》最近請來Francfranc達人蓮見京子，為各位介紹今年Francfranc必買的人氣質感小物！身為兩兒之母的她，平時除了是家居設計雜誌模特兒，更是Francfranc的家居設計提案師！

（《サタデープラス》截圖）

今次她推介的商品由生活雜貨至美容工具都一應俱全，大部分都可以在香港買到，馬上看看有哪些成為達人的「專業推介」！

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同場加映：2020日本MUJI銷量排行Top 50

無印良品（MUJI）商品一直簡約實用見稱，向來極受不同階層的人士歡迎。每年日本無印良品總部都會公布該年度最高銷量排行榜，而2020年度MUJI網上商店暢銷排行榜已經出爐，其中有不少實用好物都可以在香港入手。

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食品、衣物類等完整排名，請按全文觀看：2020日本MUJI銷量排行Top 50 零食／文具／服裝／收納／一文看清