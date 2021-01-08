新型冠狀病毒（COVIID-19）疫情下，除了減少外出社交，政府亦呼籲各大企業讓員工留家工作，減低染疫機會。不過，在家工作對著電腦的時間不減反增，久坐加上姿勢不良，便容易導致肩頸膊痛。有日本健身YouTuber早前上傳教學影片，教大家6個肩頸拉筋動作，每日只需要花5至6分鐘就能舒緩緊繃肌肉。

（Marina Takewaki@YouTube）

日本健身YouTuber竹脇まりな（Marina Takewaki）平日除了教大家如何做運動瘦身，早前又因應最近人們開始留家工作，不少打工仔都有肩頸膊痛的煩惱，於是決定拍片示範6個針對肩頸位置的拉筋動作，配合音樂，每日只要花5至6分鐘就能告別緊繃的肩膊，又可藉運動的時間放鬆心情，工作效率自然可以加倍提高，至今已有超過100萬觀眾收看！

👇👇即按下圖看完整動作教學！👇👇

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最近也有網民實試之後，在影片下留言大讚這套動作難度不算高，當成習慣每天睡前跟著拉筋，除了可以放鬆肩頸肌肉之外，也有提高睡眠質素的效果！大家也不妨看Marina的教學影片一齊跟著做：放鬆肩頸拉筋操

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同場加映：日本實測大熱瘦身操提臀減肚腩

日本綜藝節目《林修の今でしょ!講座》早前找來擁有超高人氣的健身教練Naoko，為觀眾們親自示範了一套「4分鐘美臀瘦肚操」！為了測試這套瘦身操是否有效，節目同時邀請現年52歲的前播音員近藤Sato進行實測，教大家用4個動作即有效提臀！👇👇即按下圖看教學！👇👇

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