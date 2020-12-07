日本節目《ナニコレ珍百景》最近接到觀眾投稿，指近日在福岡市西區竟然出現一個「用奇怪姿勢撿垃圾集團」，有一群人會用奇怪的姿勢來清理街上垃圾。於是，節目工作人員親身前往當地觀察，結果真的發現在區內的停車場、公園旁和沙灘等地方都能找到他們的身影！

《ナニコレ珍百景》截圖

這個活動是由「整體師」（專門矯正骨骼和肌肉的技師）樋口先生發起，他希望將運動融入日常生活之中，於是萌生出一邊拉筋一邊撿垃圾的想法。他會不定期邀請前來接受治療的客人，一起透過撿垃圾動作同時伸展筋骨和鍛鍊肌肉，讓繁忙的都市人不論在家或戶外也能輕易做到伸展運動！

《ナニコレ珍百景》截圖

另一方面，樋口先生考慮到時下打工仔在疫情下時常需要留家工作，於是教大家只要做好3步，即可調整自己的坐姿，減輕腰酸背痛的煩惱！👇👇即按下圖及影片看詳情！👇👇

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同場加映：日本達人教5招打掃貼士

日本綜藝節目《世界一受けたい授業》最近邀請家務達人高橋ゆき老師，向觀眾傳授5招家居打掃小貼士，包括清理地毯的滅蟲小技巧，還有用一個簡單工具就可以輕鬆去除排水口陳年污垢！👇👇即看5招必學打掃貼士👇👇

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