為了迎接新的一年到來，很多日本人都會在年末進行大掃除。今年在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，人們的衛生意識提高，更有調查發現「想為家居進行大掃除」的日本人數量急劇上升！最近有日本節目請來打掃達人提提大家，打掃之前要先留意經常忽略清潔的地方，而且部分更特別容易暗藏細菌？

日本人年末大掃除意願調查。（《羽鳥慎一モーニングショー 》截圖）

在新冠肺炎疫情的陰霾之下，日本人今年對年末的家居大掃除顯得更為重視。有調查發現，「想為家居進行大掃除」的日本人數量大增，超過7成日本人想要趁著假期進行大掃除，遠超去年的52.5％！

有「打掃女王」之稱的日本打掃專家上原好志子。（《羽鳥慎一モーニングショー 》截圖）

日本節目《羽鳥慎一モーニングショー 》近日請來日本「打掃女王」上原好志子，提醒大家打掃之前要留意經常忽略的「家居細菌黑點」，包括鞋櫃、抽氣扇等，如果沒有徹底做好清潔，更有可能會變成細菌溫床！除了傳授正確的清潔方法，她又會教如何用簡單材料DIY超有用的打掃工具！👇👇即按下圖看4招防疫家居清潔貼士！👇👇

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同場加映：MUJI必買4款$7以下打掃工具

無印良品近年推出的產品愈來愈多元化，深受不同年齡階層歡迎，而且部分生活用品被網民大讚用途廣泛，CP值超高！最近，日本朝日電視台就著年末大掃除的話題，找來日本無印良品職員，推介4款$10以下必入手的打掃好物，看似平凡的設計，原來暗藏著讓繁複的打掃變得輕鬆的貼心功能？

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