新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反覆，第四波疫情來勢洶洶，加上最近政府宣佈重推公務員在家工作，相信大家又要開始做好「足不出戶」的準備。同樣，日本的新冠肺炎疫情同樣不穩定，在家工作成為日本打工仔的「新生活模式」其中一環。有見及此，最近有日本電視台找來Daiso員工，為大家介紹Home Office必備的人氣商品！

（ANNnewsCH@YouTube）

你能猜到以上這款商品的真正用途是甚麼嗎？日本朝日電視台最近找來Daiso員工岩橋理惠，介紹今年受歡迎的4款人氣小物，包括懶人必備的整理收納好物，還有日本主婦們極力推介的一物多用商品，其中有款更年售超過80萬件！

（ANNnewsCH@YouTube）

👇👇即按下圖看4款Daiso人氣好物及介紹👇👇

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同場加映：日本雜誌LDK最強除菌濕紙巾Top18

日本女性雜誌《LDK》最近選取市面上18款不同牌子的除菌濕紙巾進行評測，並分為「非酒精除菌濕紙巾」、「酒精除菌濕紙巾」及「消毒濕紙巾」三大類，當中有不少都是香港人熟悉的品牌，包括AEON自家品牌「TopValu」、無印良品、Biore、獅王「KireiKirei」系列等。想知哪款獲得最高評分？

即按下圖先看「非酒精除菌濕紙巾」排名及評分！👇👇👇

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即按全文看「酒精除菌濕紙巾」及「消毒濕紙巾」的完整排名：除菌濕紙巾｜日雜LDK評測最強Top18 Muji只排第8 Aeon這款上榜