2020年，全球各地都活在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的陰霾下，生活模式大受影響。在變化不斷的社會上生活，每日都會接收各式各樣的訊息，其中有沒有哪一句說話讓你印象特別深刻，甚至是特別討厭？

《鬼滅之刃》在日本掀起熱潮，不看《鬼滅》就代表你不合群，這樣真的好嗎？（《鬼滅之刃》劇照）

日本「一般社団法人21世紀学び研究所」早前在社交媒體上訪問1,000名日本市民，請他們分享一句不想在2021年再次聽到的「禁語」。經過統計之後，最後主辦單位選出20句成為《日本流行禁句大賞》的候選名單，讓公眾投票選出哪一句是最令人討厭、最不應該講的說話。

疫情下不少人失去工作機會，家人輕問一句「你今天也待在家嗎？」原來也會造成傷害？（《不能成為野獸的我們》劇照）

這20句說話都曾經在2020年引起熱議，說出口的同時在有意無意間或會對他人造成傷害，當中大部分與新冠肺炎疫情衍生出的社會議題有關，也有人氣動漫《鬼滅之刃》等熱話，從中亦可窺探日本當今社會的真實面貌。

👇👇即按下圖看日本人2020年最討厭的20句說話👇👇

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對香港人來說，又有哪一句說話是你不想在2021年再次聽到的？想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：2020日本15個景點成絕響

2020年，日本各行各受到新冠肺炎疫情重創，經營環境大受打擊，尤其是部分以外地遊客為收入來源的酒店業、飲食業和零售業更是陷入苦戰。「哪間著名的旅館宣佈停業」、「老店難敵疫情被逼閉店」等等的消息，在這一年似乎從未中止。以下這15個地方，當我們可以重新再去日本時，已經成為絕響。👇👇👇

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