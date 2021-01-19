撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-19 16:47

曾有澳洲大學的研究指出，熱戀中的情侶或者感情長久穩定的夫婦，體重都會有上升的趨勢。這種甜蜜的煩惱，一般會稱之為「幸福肥」。早前，日本節目介紹了一位沖繩縣男生的減肥故事，而他變胖的原因正是因為奇蹟重遇自己的初戀女神，其後陷入熱戀過得太過幸福，令體重持續向上升。這個連彎低腰都有難度的肥仔，如何成功減肥，再登上拳王的寶座？

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

日本節目《ザ！世界仰天ニュース》的人氣單元「仰天大改變！」，早前播出一位日本男生減肥經歷，由100公斤的「幸福肥」胖子搖身一變成為65公斤的重量級拳王。這個男生就是來自沖繩縣的長濱陸，小時候的他眼睛水汪注，非常可愛；升上中學之後，又有參加空手道訓練等高強度的體育運動，性格開朗的他一直以來在各方面都有均衡發展，非常健康地長大成人。

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

其後，陸順利升讀沖繩的大學。某一天，陸推著單車上學途中，不以為意之下在街道轉角與一個女生發生碰撞，雙方的單車都被撞至七歪八倒。回過神來，陸發現這個女生竟然是多年沒見的中學同學麻美，而麻美在震驚之下認出了陸！於是這一次如同「老土」偶像劇發展般的奇蹟偶遇，令他從此踏上「肥仔」人生……

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同場加映：日本混血肥妹怒減58kg變美女模特圓星夢！

日本一個混血女生自小夢想成為藝人，但是體重曾經高達108公斤的她，在追夢過程中屢戰屢敗，後來竟然因為在澀谷街頭發生的一件事而決心減磅，用地獄式減肥法成功甩走58公斤，搖身一變成為美女模特兒！

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

今年26歲的Mary在沖繩縣宮古島出生，爸爸是美國人，而媽媽是日本人。身為美日混血兒的她，自小體型就比其他同齡的孩子高大，小學三年級的她體重已經達到62公斤，看起來比六年級的哥哥姐姐更「巨型」！

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

👇👇即按圖片看節目重演Mary的減肥經過！👇👇

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之後在澀谷街頭發生的一件事竟讓Mary下定決心減磅，即看全文：日本混血肥妹追夢屢敗澀谷狂奔 怒減58kg搖身變美女模特圓星夢！