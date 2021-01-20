撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-01-20 17:30

「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香！」本港經歷兩次寒冷天氣後，各區的梅花正在悄悄綻放。本港的賞梅地點不多，《香港01》旅遊記者為大家整理5大賞梅花地點，如著名的大埔太和農墟（大埔農墟），及較少人知的九龍公園等。

香港的白梅花花期為1月至2月初，紅梅的花期則在白梅之後，但兩者的全盛期都只得1星期左右，所以大家要把握周末的時間去尋梅了！往年大家最愛去的蓬萊閬苑及嘉道理農場，今年都因疫情暫停開放，實為可惜，但本港還有其他賞花熱點，點擊圖片睇賞梅地點及交通 👇👇

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由於新冠肺炎疫情關係，不少賞梅地點的開放時間或有所更改，建議大家出發前先致電查詢。

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🌄🌄🌄 同場加映：6大碼頭日落靚景 教你去屯門碼頭/鯉魚門燈塔秘境/荃灣海濱打卡 🌄🌄🌄

本港有多個碼頭日落好去處，位置由鯉魚門三家村至屯門都有，總有一個地點近你屋企！這些碼頭及海濱公園大多遠離港鐵站，不過跟著記者教大家搭巴士到達其實都很方便！點擊圖片睇睇6大碼頭日落靚景推介 👇👇

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