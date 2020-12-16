無印良品（MUJI）商品一直簡約實用見稱，向來極受不同階層的人士歡迎。每年日本無印良品總部都會公布該年度最高銷量排行榜，而2020年度MUJI網上商店暢銷排行榜已經出爐，其中有不少實用好物都可以在香港入手，即拉落下文看詳情！

2020年日本無印良品最高銷量排行榜分為10個不同類別，並在各大類別中分別選出頭五位最暢銷產品。10大類別分別是即食食品類、零食類、冷凍食品類、日常用品類、文具類美容健康類、雜貨類、家品類、衣物類及居家服類，一起看看以下哪些產品最受大家歡迎！👇👇👇

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同場加映：在家工作必備！日本Daiso人氣4大商品

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反覆，第四波疫情來勢洶洶，加上最近政府宣佈重推公務員在家工作，相信大家又要開始做好「足不出戶」的準備。同樣，日本的新冠肺炎疫情同樣不穩定，在家工作成為日本打工仔的「新生活模式」其中一環。有見及此，最近有日本電視台找來Daiso員工，為大家介紹Home Office必備的人氣商品！

👇👇即按下圖看4款Daiso人氣好物及介紹👇👇

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一個雨傘架有三個不同用途？即看全文：在家工作必備！日本Daiso人氣4大商品 有款收納一物多用兼防疫！