撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-27 17:55

無論你的出身如何，只要有能力，就算是專業主婦都可以開創屬於自己的第二人生。日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》早前請來日本一間連鎖快餐店的社長藤崎忍，講述她成為社長之前，如同RPG遊戲一樣的人生波折旅程。究竟39歲才首次踏職場的她，如何由專業主婦變成幫助面臨結業危機的連鎖快餐店起死回生？

提起日本的漢堡包快餐店，相信很多人都會第一時間想起MOS Burger、LOTTERIA等大型品牌，加上麥當勞、肯德基等「國外勢力」，就是日本四大漢堡包快餐店。不過，原來日本最具代表性的首間漢堡包快餐店，是一間叫「DOM DOM BURGER」的快餐店。

《激レアさんを連れてきた。》

全盛時期的DOM DOM BURGER，曾經擁有超過400間分店。然而，受到經濟泡沫爆破等因素影響，分店一家一家結業，至今全國僅剩26間分店。在競爭激列的飲食業界中，面臨前所宗有的重大危機，此時一個專業主婦的出現，竟然成為企業逆轉翻生的重要人物？

《激レアさんを連れてきた。》

DOM DOM BURGER的社長藤崎忍在39歲時，由於丈夫患病需要入院，而孩子仍然就讀初中，家庭的經濟重擔一下子就落在藤崎身上。為了家庭，她決心走出舒適圈，開始了人生第一份工作，而這也為她迎來生命中最重大的轉機，由無名專業主婦，一躍化身成漢堡包快餐店的救世主！

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