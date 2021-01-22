撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-22 16:38

陷入絕境、走投無路時，應該要怎麼辦？這時，人類的求生本能就會發揮小宇宙，靈機一觸的瞬間或者就會成為唯一的救命稻草。日本電視台綜藝節目《THE突破ファイル》早前播出一個在絕境之中奇蹟生還的故事，掀起網民熱議。

《THE突破ファイル》截圖

日本電視台綜藝節目《THE突破ファイル》定期招募觀眾來信，請大家分享自己曾經遇過最驚險的「九死一生」真實經歷，被選中的話會請來演員重現完整故事。日前，節目播出一則「地獄求生記」，引起不少討論。

《THE突破ファイル》截圖

故事的主角名叫田中あきお（化名），有一天他駕車前往目的地途中，經過一片人煙稀少的山邊。怎料，一個突如其來的意外，讓他在叫天不應叫地不聞的山崖下，經歷了人生中最絕望的三日。最終，他究竟如何憑一個靈機一觸的想法，順利逃出生天？

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在人生之中，九死一生的經歷當然可免則免。但是一旦遇上的時候，有足夠的勇氣和求生意志，正正就是獲救的關鍵所在。早前，日本一艘載有52名小學生及10名教職員的渡輪於11月19日意外觸礁沉船。在船隻完全沉沒之前，他們的逃生時間僅剩最後「黃金十分鐘」。而在面對生死關頭，這群小學生竟做出令身邊所有大人都驚訝的舉動？

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同場加映：日本混血肥妹追夢屢敗 怒減58kg誓圓星夢！

日本混血女生Mary自小夢想成為藝人，但是體重曾經高達108公斤的她，在追夢過程中屢戰屢敗，後來竟然因為在澀谷街頭發生的一件事而決心減磅，用地獄式減肥法成功甩走58公斤，搖身一變成為美女模特兒！在沖繩縣宮古島出生的Mary，爸爸是美國人，而媽媽是日本人。她自小體型就比其他同齡的孩子高大，小學三年級的她體重已經達到62公斤，看起來比六年級的哥哥姐姐更「巨型」！

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在澀谷街頭發生了甚麼事讓Mary決心減磅？即看全文：日本混血肥妹追夢屢敗澀谷狂奔 怒減58kg搖身變美女模特圓星夢！