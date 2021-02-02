撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-02 15:56

無印良品（MUJI）無疑是近年最受日本人歡迎的生活品牌，由衣物到家居雜貨，廚房用品到大型家具，簡約的外觀和實用貼心的設計令不少人「一買成主顧」，更成功引起一陣極簡風熱潮。不過，MUJI每年都會推出各式各樣的新品，應該如何挑選才能成功入手CP值高又抵用的好物，避免「中伏」？

日本生活雜誌《MONOQLO》早前找來生活雜貨專家，嚴選出2021年無印良品12款最值得入手的日常用品。由多用途的收納小物，到風靡一眾日本、台灣女生的麻質手挽袋，還有適合遠距離工作的超大容量電腦袋都成功上榜！其中，獲得第一位的推介產品，更被一眾日本網民大讚有將舊衣「起死回生」變新品的神奇效果？

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除了日常用品之外，有日本電視台早前找來無印良品的職員，親自推介心目中CP值最高的4款$7以下打掃好物！看似平凡的設計，原來暗藏著讓繁複的打掃變得輕鬆的貼心功能？

👇👇即按下圖看MUJI必買$7以下掃除工具👇👇

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同場加映：日本100円店必買TOP10

日本主婦「きのっこ」不時都會拍片分享自己購買百元商品的心得，除了介紹用法之外，也會比較各間100 Yen店的同類產品。早前，她總結了2020年最值得入手的10款百元好物，當中包括家居收納、廚房用具和清潔用品等，部分同類型商品可在香港12蚊店找到，亦可成為日後遊日尋寶的入手指南！

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Daiso這款廚房用品設計超貼心，讓你清潔鋅盤時不必弄髒手？全文：2020日本100円店必買TOP10 Daiso廚房好物設計超貼心 香港買到