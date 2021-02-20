日本手信︳盤點N款奈良手信！勁多鹿仔周邊、便便朱古力大整蠱？

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-02-20 18:29

奈良是遊客心目中人氣頗高的觀光景點之一，近鐵奈良車站作為大阪或神戸、京都的玄關口，離奈良公園區很近，且東大寺、興福寺、春日大社等世界遺產都相距不遠，在欣賞美景之際，沿路上哪裡可以採買手信？觀光客都喜歡哪些必買的紀念品呢？快來看LIVE JAPAN的詳細介紹吧。

近鐵奈良站刷票口前「GOTO-CHI」奈良必買的手信人氣7選

開在近鐵奈良站東刷票口前的購物中心「Time’s Place 奈良」內的「GOTO-CHI」，從刷票口出來就在正前方，裡面總是擠滿了買手信的觀光客，整體來說價格經濟實惠，商品銷售比例大致為食品6、雜貨3、飾品1，聽說觀光客們對餅乾零食類與奈良風雜貨特別感到興趣。

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購物未含稅價格達5,000日圓以上時即可免稅，另外購物滿3,240日圓以上，只要出示IC卡型乘車券「KANSAI ONE PASS」還有加碼優惠。熱銷商品上標示了英文、中文（簡、繁）與韓文說明，「Time’s Place 奈良」内也貼心設有外幣兌換機器。接著就來看看「GOTO-CHI」7款上榜的人氣手信究竟是哪些呢？

開在近鐵奈良站東刷票口前的購物中心「Time’s Place 奈良」內的「GOTO-CHI」整體來說價格經濟實惠。（LIVE JAPAN授權使用）

奈良最出名就是奈良公園中的鹿群，因此不少手信以「鹿」作主題！按圖睇睇20樣奈良手信▼

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奈良作為知名觀光勝地，不僅是日本國內遊客的最愛，也吸引了許多海外遊客到訪，伴手禮與土產種類豐富齊全，除了文章內提到的3間手信專賣店及必買商品之外，在奈良車站或景點附近還有大大小小的紀念品商店，來到奈良可不要空手而歸唷。

※本文為2020年4月採訪、製作時之資訊

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