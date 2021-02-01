日本手信白之戀人2020年銷量暴跌　急進軍中國撈金救亡網友唔Buy?

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-02-01 08:03

去日本旅遊時，很多人會買「白之戀人」（白い恋人）當手信。最多的時候，我一周裡收到過6次，到現在還記得被這種甜味小餅乾支配的恐懼。而去年上半年，「白之戀人」工廠停產3次，銷量比前一年下跌了50% 。日本NHK電視台給的理由很簡單：「中國遊客少了。」

【相關圖輯】日本手信2020｜白之戀人停產30日 當地人推介10款北海道限定手信

+ 9 + 9 + 9

困境之下，品牌將中國市場視作一棵救命稻草。2020年11月，白之戀人正式進駐國內電商平台「試水溫」。最近有消息傳來，不久之後，他們會在海外開出首間實體店，第一站選擇了中國。很多人預計，其到來會和別的「國外網紅品牌」首店一樣，再次掀起排隊風潮，但看看LeTAO、Lady M們現在的光景，白之戀人要思考的還有很多。

【相關圖輯】2020日本15個景點成絕響 大阪河豚說再見 秋葉原痛失動漫聖地：

+ 18 + 18 + 18

1. 「白之戀人」的走紅之路

「白之戀人」是石屋制果旗下的餅乾品牌，最開始，他們家是做砂糖生意的。創始人石水幸安在1972年札幌冬奧會的時候發現，「北海道特色手信」是一個新的商機。於是，他以法式貓舌餅為原型發明了一款小甜點。

起初的銷量並不好，原因顯很簡單：味道平淡，攜帶途中易碎，而且體現不出禮物應有的品質感。為此，他的兒子石水勳經過一番研究後，做了改良，他在兩片貓舌餅之間，夾入了一層薄薄的白朱古力，朱古力和餅乾緊密貼合，不易破碎。他們還為甜點取了一個很「北海道」的名字：白之戀人。

由於這是北海道限定的點心，所以人們只能在旅行、出差的時候帶一份回家。（FB@石屋製菓株式會社）

其實這塊小餅乾背後，蘊含了大講究：每天，工廠會根據天氣、溫度、濕度的不同，對朱古力的原料管理、對焗爐的溫度控制進行調整。細微的溫控，也可以從曲奇餅乾的質感和烤痕上看出來。

由於這是北海道限定的點心，所以人們只能在旅行、出差的時候帶一份回家。石水勳觀察到這點後，動足腦筋，想要讓更多人能吃到「白之戀人」。於是他找到全日空航空公司，帶他們參觀了生產工廠。經過交流後，全日空在飛機餐中加入了這款點心。許多乘客吃過後很喜歡，便在包裝上找到了石屋制果的電話，打過去尋求訂購。從此，「白之戀人」紅了。

1986年，「白之戀人」一舉摘得Monde Selection金獎，這個獎項由世界級的食品品鑑組織International Institute for Quality Selections設立並評選。在日本國內的「20世紀最具代表性的特產」名單上，「白之戀人」高居榜首。從各地特產年銷量來看，它僅次於三重縣的赤福餅名列第二。漸漸地，日本國內出現了效仿白色戀人的地方特產。光是北海道，就推出了黑豆和朱古力製成的「黑色戀人」；加入蜜瓜果汁的點心，則被稱為「黃金戀人」。

+ 2 + 2 + 2

博多特產辣椒鱈魚子也緊隨其上，它和魔芋一起製成的魚腸，名叫「紅色戀人」。更不要提那些以自己城市名出現的「湘南戀人」、「京都戀人」、「和歌山戀人」等產品了。在最巔峰的時候，「白之戀人」還建造了自己的主題公園。主題公園裡包括了製作工廠、博物館、工作坊、兒童遊樂園等設施，還有一座英式花園。每年5到10月，裡面盛開著1000多株玫瑰。人們不僅可以觀看製作朱古力餅乾和蛋糕的全過程，還可以親自加入工作坊體驗烘焙。

到底中國人會這麼喜歡購買「白之戀人」？（按圖了解箇中原因）▼

2. 中國市場是救命稻草？

和「白之戀人」在國內的爆紅比起來，日本人就對它冷淡得多。作為日本國內的的地方特產，日本人也吃，但本土銷量很少，在2020年，在日本國內只賣出6萬盒。今年日本旅遊業受到疫情影響後，產品面臨了嚴重的滯銷情況。這其中最主要的原因前面已經提到，是海外遊客數大量減少，尤其是中國遊客。

2020年7月的旅遊旺季的時候，入境日本的中國遊客僅有3800人，比往年同期下降近99.9%。其中，「白之戀人」的家鄉——北海道札幌新千歲機場的中國遊客入境數比去年少了32%。

當中國的粉絲發現，不需要經過期待就可以買到「白之戀人」，還會單純為這塊朱古力餅乾買單嗎？（FB@石屋製菓株式會社）

迫不得已下，2月20號，「白之戀人」位於札幌西區和北廣島市的兩條線全部停產。復產後又再度停產兩次，直到4月底才正式復工。面對複雜的大環境，他們定下了拓展海外市場的計劃，並且決定把第一站放在中國。 沒有了旅遊業的支撐，他們寄希望進軍中國市場，可以重新喚起一波熱度。而電商，是「白之戀人」邁出的第一步。2020年11月，他們正式進駐了內地電商平台。從目前的月銷量來看，大部分人還是很有熱情的。

但熱情過後呢？已經有人在評論中說，覺得和日本的不太一樣，希望去日本再買；也有人覺得沒有以前吃的細膩。還有一條評價說，滿意是滿意，可是附贈的袋子根本沒辦法裝，只好自己再另買禮品袋。

且不說口味，人們的確用更快捷簡便的方式買到了它，但原本那一絲來自旅途的儀式感，那份特殊記憶，都隨著便捷消失了。當中國的粉絲發現，不需要經過期待就可以買到「白之戀人」，也不再把它當作特殊的紀念品時，還會單純為這塊朱古力餅乾買單嗎？

【相關圖輯】Tokyo Banana甜到嘔成「日本最伏手信」？原來我哋可能食錯方法