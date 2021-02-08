撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-02-08 13:32

香港人愛去日本旅行其中一個原因是街道整潔，而日本垃圾分類文化功不可沒。不過你有沒有留意到，回收鋁罐和膠樽的垃圾埇，儘管提示上寫著要分開投入，內裡實際上卻並沒有間隔的。為何要這樣設計？最近有日本傳媒解開了這個謎團，而答案令人不禁讚嘆日本人的細心。

明明有兩個洞，還有文字提示膠樽和鋁罐分開投入，為何垃圾桶內卻並沒有分隔？(富士新聞網@YouTube)

不只香港人不知道垃圾桶的設計用意，日本富士新聞網訪問路人，他們同樣質疑這種設計有何意義，來看看富士新聞網訪問飲業界的解釋吧👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

👍👍👍同場加映：2021年3大運勢最強手相！

日本節目《特盛!よしもと 今田・八光のおしゃべりジャングル》早前邀來著名手相占卜師兼藝人島田秀平，講解今年擁有最強運勢的手相。準備好雙手，即拉落下文看詳情！

👇👇即睇2021年運勢最強3大手相👇👇

還有今年9個值得多加留意手相，更與職場運、桃花運有關！即看全文：2021年3大運勢最強手相！即知桃花運工作運 有這掌紋能逢兇化吉

👍👍👍同場加映：日本人最愛即食麵BEST 5

日本節目《教えてもらう前と後》邀請100位「即食麵LOVER」，請他們選出最愛的即食麵，其中阿Sa最愛和香港人熟悉的辛辣麵、日本拉麵人氣店「一蘭」推出的即食版拉麵及日本銷量最高的「札幌一番」即食麵都有上榜！節目更請來即食麵達人教大家如何煮出最好吃的辛辣麵！除此之外，原來不同口味的「札幌一番」即食麵，其麵條型狀和味道都完全不一樣，背後隱藏的人氣秘密到底是甚麼？

👇👇即按下圖看日本人票選即食麵BEST 5！👇👇

+ 12 + 12 + 12

辛辣麵煮法與日本公仔麵原來有一大分別？即看全文：即食麵｜日本人最愛TOP 5 札幌一番/一蘭上榜 附辛辣麵煮食貼士