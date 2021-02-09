撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-09 19:11

過去一年不少人選擇行山抗疫，不過大家在行山的時候有沒有留意身邊有不少如石籃、枯木等神秘設施？環保團體《綠惜地球》與漁護署合作推出「山野謎の物」短片，教授大眾4大山野設施的用途，搞笑得來又認真的製作廣受網民讚賞，一於看看那些設施有什麼用！

只要遊走於香港的山徑之間，相信大家都發現過很多經修葺的設施，它們或許以木頭、石頭和鐵支等組成，但大家又知道用途是什麼嗎？

「山野謎の物」一連兩集為大家揭開石籃之謎、木壩之謎、大型圖案之謎和神秘枯木之謎，不得不讓人讚歎修路人員們的付出，點擊圖片睇睇它們的作用吧 👇👇

+ 43 + 43 + 43

另一方面，大家在增加山野知識之餘，不妨欣賞下短片製作組的認真，仿照足日本節目如《恐怖醫學》的影片，由誇張得來又五顏六色的字體、嘉賓們誇張的表情、有趣的配音、白底紫邊的「內地組」字幕等，連網民都大讚！最後製作組不忘提醒大家行山時要愛護山野，點擊圖片睇睇自己可以點做 👇👇

資料來源：綠惜地球

⛰⛰⛰ 同場加映：標高柱「Kill標」打卡阻測量！嬉水都犯法？7大行山必見設施用途 ⛰⛰⛰

近年流行行山「Kill標」，不少人登頂後都會在標高柱打卡，但原來企太耐打卡是會阻到人。行山行多了，當中見過的各種設施你又識幾多？點擊圖片睇睇挑戰一下 👇👇

+ 3 + 3 + 3

有時候在山上會見到一間屋仔，但入面無人住，想知它們的用途立即點擊睇全文 👉👉標高柱「Kill標」打卡阻測量！嬉水都犯法？7大行山必見設施用途